Giovinazzi: "Nessuno mi toglierà il sedile nel 2020"

"Ancora non sappiamo cosa succederà il prossimo anno, ma come ho già detto se i risultati continueranno a essere questi nessuno mi potrà togliere il sedile per il prossimo anno, dobbiamo continuare a spingere e a fare bene e sono sicuro che al termine della stagione ci sarà un lieto fine per il prossimo anno". In queste parole, rilasciate ai microfoni di Sky Sport, tutto l'ottimismo di Antonio Giovinazzi, pilota Alfa Romeo.

"Sochi non è stato un weekend molto positivo, questo è un circuito completamente diverso, per me nuovo – dice riferendosi al Gran Premio del Giappone che, tifone permettendo, è in programma domenica a Suzuka -. Bisogna fare più chilometri possibili domani, poi per sabato il meteo è molto incerto. Vedremo, dobbiamo essere positivi, sappiamo che la macchina soltanto a Sochi ha avuto un weekend negativo, ma a Singapore, Monza e Spa siamo stati molto veloci, siamo ottimisti, vedremo cosa succederà domenica", sono le parole riportate da Italpress.

SPORTAL.IT | 10-10-2019 17:14