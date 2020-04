Giovinco-Parma, il Benevento prova a inserirsi

Nuove indiscrezioni sul futuro di Sebastian Giovinco, pronto a tornare in serie A nella prossima stagione dopo gli anni trascorsi in Canada e negli Emirati Arabi. Secondo quanto riporta il Mattino, la Formica Atomica già seguita dal Parma sarebbe stata contattata dal Benevento, alla ricerca di un colpo ad effetto in vista del probabile ritorno nella massima serie.

Il maggiore scoglio resta l'ingaggio del giocatore, che andrebbe fortemente ridotto: il Parma resta dunque in vantaggio, ma deve guardarsi anche dalla concorrenza del Vasco da Gama, accostato all'ex Juve.

SPORTAL.IT | 19-04-2020 15:20