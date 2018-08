Giovinco pensa al ritorno in Italia

L'attaccante del Toronto Sebastian Giovinco in un'intervista a Tuttosport parla del possibile rientro in Italia: "Sono molto sereno qua, anche se ogni tanto il fatto di poter tornare in Italia mi viene in mente, qualche riflessione l'ho avuta. Ho ancora due anni di contratto: mi godrò questi due anni in America e poi vedremo cosa succederà".

L'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus: "Per l'intero movimento calcistico nazionale e per la Juve è un colpo importante, penso che nessuno se lo sarebbe aspettato e invece è stato fatto un grande acquisto. Sicuramente spero che possano vincere la Champions, CR7 ha detto che vorrebbe portare fortuna, magari sarà così".

SPORTAL.IT | 01-08-2018 11:20