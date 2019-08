Giovinco può tornare in Italia

Suggestione Sebastian Giovinco per il Sassuolo. Secondo quanto riporta Sky, il club neroverde ha messo nel mirino per l'attacco la Formica Atomica, che dopo l'entusiasmante esperienza a Toronto è attualmente nelle fila dell'Al-Hilal, in Arabia Saudita.

Giovinco, che manca dall'Italia dal 2015, ha finora realizzato in Medio Oriente 4 reti in 10 partite di campionato disputate. In serie A ha vestito le maglie di Juventus, Empoli e Parma.

SPORTAL.IT | 23-08-2019 08:46