Giro 2019, la quarta a Carapaz. Dumoulin crolla in classifica

L’ecuadoriano Richard Carapaz ha vinto la quarta tappa del Giro d’Italia, la Orbetello-Frascati di 235 chilometri. Grazie a un allungo negli ultimi 500 metri il ciclista della Movistar ha chiuso davanti a Caleb Ewan; lo sloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) ha mantenuto sulle spalle la maglia rosa di leader della classifica generale.

Una caduta in gruppo, avvenuta a 6 km dal traguardo, ha pesantemente influenzato la frazione dividendo in due i ciclisti: Vincenzo Nibali è stato attardato di 17 secondi, peggio è andata a Tom Dumoulin, che ha dovuto cambiare la bici, ha preso un colpo al ginocchio e ha perso circa 4 minuti. Per l’olandese ora sarà durissima, potrebbe prospettarsi il ritiro.

Mercoledì la quinta tappa da Frascati a Terracina (140 chilometri).

SPORTAL.IT | 14-05-2019 17:53