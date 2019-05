Giro, Cima indovina la fuga giusta

Prima dei fuochi d’artificio delle ultime due tappe di montagna e della cronometro di Verona, il Giro d’Italia numero 102 è approdato in Veneto con l’arrivo della frazione numero 17 a Santa Maria di Sala.

A vincere è stato Damiano Cima, uno dei corridori più attivi nelle fughe di quest’edizione della Corsa Rosa, che si è imposto in volata precedendo il gruppo regolato da Pascal Ackermann, già vincitore di due tappe.

Tappa movimentata fin dalla partenza di Valdaora e caratterizzata da una fuga a tre: protagonisti con Cima, al primo successo in carriera al Giro, Mirco Maestri e Nico Denz, questi ultimi due assorbiti dal gruppo proprio sul traguardo.

I tre sono stati capaci di accumulare un vantaggio di quattro minuti, andato poi via via diminuendo sotto la spinta del gruppo. Nessun cambiamento nelle prime posizioni della classifica generale: Richard Carapaz resta in rosa con 1’54” di vantaggio su Vincenzo Nibali e 2’16” su Primoz Roglic.

SPORTAL.IT | 30-05-2019 17:59