Giro d'Italia 2026, la tappa di martedì: Viareggio - Massa. Una cronometro che potrebbe fare da spartiacque

La decima tappa del Giro d’Italia 2026 è la Viareggio-Massa, in programma martedì 19 maggio. La lunghezza è di 42 km, con un dislivello totale di 50 metri, ed è classificata come una tappa 3 stelle di difficoltà. Si apre la seconda settimana della Corsa Rosa con una cronometro individuale (l’unica prova contro il tempo di questa edizione) piuttosto lunga e che non presenta difficoltà altimetriche: è un assist per gli specialisti puri della disciplina, ma anche per movimentare la classifica generale e far uscire allo scoperto chi ha velleità di podio a Roma. E chi intende vincere questa Corsa Rosa potrebbe avere l’opportunità di rifilare distacchi pesanti in classifica ai diretti inseguitori.
Percorso della Tappa 10: Viareggio – Massa
La tappa si sviluppa lungo la costa della Versilia, da Viareggio Sud sino a Marina Torre del Lago, per poi fare inversione e procedere verso nord toccando le località di Lido di Camaiore, Marina di Pietrasanta, Forte dei Marmi e Marina di Massa, dove si conclude la cronometro.
Altimetria della Tappa 10
Cronometro totalmente pianeggiante, quasi del tutto rettilinea se si escludono due inversioni a U e senza quindi strappi o difficoltà altimetriche. Tre i rilevamenti intermedi: il primo al chilometro 16,7 (in Viale Regina Margherita), il secondo al chilometro 28,9 (a Forte dei Marmi) e il terzo dopo 38,4 km dal via, a Rinchiostra. Il primo corridore partirà intorno alle 13:15, l’ultimo verso le 17:15.
Cronoprogramma della Tappa 10
Sintesi del programma della giornata, con i passaggi nei principali centri e gli orari di passaggio approssimativi.