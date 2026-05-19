Giro d'Italia 2026, la tappa di domani: Porcari-Chiavari. Giornata da attacchi

Percorso, altimetria, difficoltà, salite e orari di passaggio della 11.a tappa del Giro d'Italia 2026: Porcari-Chiavari

L’undicesima tappa del Giro d’Italia 2026 è la Porcari (Paper District) – Chiavari, in programma mercoledì 20 maggio. La lunghezza è di 195 km, con un dislivello totale di 2.850 metri, ed è classificata come una tappa 3 stelle di difficoltà. Giornata dedicata ad attaccanti e fuggitivi, che possono approfittare di una prima parte votata alle fughe e una seconda molto movimentata che agevola le possibilità di prendere il largo e mettere in scacco il gruppo.

Percorso della Tappa 11: Porcari – Chiavari

Giro d'Italia

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Dal territorio toscano, in provincia di Lucca, i corridori si spostando verso nord-ovest, in direzione della costa tirrenica percorrendo la via Aurelia, e quindi si entra in Liguria passando per La Spezia e le Cinque Terre. Si supera infine Sestri Levante per concludere la frazione odierna a Chiavari.

Altimetria della Tappa 11

Per i primi 90 km la tappa non presenta insidie particolari, nonostante un profilo non esattamente piatto e due dentelli, a Montemagno e a Pieve dei Santi Stefano e Margherita. Ma le vere difficoltà altimetriche arriveranno dal chilometro 108, quando all’altezza di Pignone si scala il Passo del Termine, scollinato il quale e dopo una discesa abbastanza ripida si risale nuovamente, questa volta sul Colle di Guaitarola. Il percorso quindi declina gradualmente verso le ultime due ascese di giornata, gli strappi ripidi di Colla dei Scioli e Cogorno. Il finale, dopo una breve discesa, porta dentro Chiavari, con un ultimo chilometro in rettilineo e piatto, dove i finisseur dovranno guardarsi da eventuali contrattaccanti in procinto di rientrare.

Cronoprogramma della Tappa 11

Sintesi del programma della giornata, con i passaggi nei principali centri e gli orari di passaggio approssimativi.

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Salite della Tappa 11

Sono tre i GPM classificati di giornata: al chilometro 115,9 si arriva in cima al Passo del Termine di terza categoria, al chilometro 135,7 il Colle di Guaitarola di seconda (9,9 km con pendenze medie del 6,2% e punte dell’11) e al chilometro 167,1 la Colla dei Scioli, terza categoria da 5,7 km e medie del 6,4%, ma che arriva alla doppia cifra lungo il suo percorso (15%).