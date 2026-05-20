Giro d'Italia 2026, la tappa di domani: Imperia-Novi Ligure. Una nuova occasione per i velocisti

Percorso, altimetria, difficoltà, salite e orari di passaggio della 12.a tappa del Giro d'Italia 2026: Imperia-Novi Ligure

La dodicesima tappa del Giro d’Italia 2026 è la Imperia-Novi Ligure, in programma giovedì 21 maggio. La lunghezza è di 175 km, con un dislivello totale di 2.250 metri, ed è classificata come una tappa 2 stelle di difficoltà. Una frazione di gara breve, che si sviluppa anche sulle strade della Milano-Sanremo, il cui finale è adatto ad uno sprint: possibile una fuga grazie alle salite non eccessivamente impegnative di oggi, ma il gruppo potrebbe riprendere i fuggitivi negli ultimi chilometri senza difficoltà altimetriche.

Percorso della Tappa 12: Imperia-Novi Ligure

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Da Imperia i corridori risalgono verso nord percorrendo la litoranea savonese sulle strade che fanno da cornice alla Milano Sanremo. Superata Savona, anziché andare dritti per Varazze, il gruppo procede per l’entroterra alessandrino per concludere la tappa a Novi Ligure.

Altimetria della Tappa 12

Tappa che si sviluppa quasi prevalentemente in piano sino ai primi 90 km. Dopo il traguardo volante di Stella i corridori affrontano la salita, non troppo impegnativa, di Colle Giovo, intervallata da una breve discesa verso l’altra asperità di giornata, il Bric Berton. Scollinato il quale si entra nella Piadura Padana con qualche breve saliscendi: gli ultimi 3 km, all’interno del centro abitato di Novi Ligure, presentano alcune rotatorie, ma il finale di tappa è in rettilineo con una strada ampia 7,5 metri.

Cronoprogramma della Tappa 12

Sintesi del programma della giornata, con i passaggi nei principali centri e gli orari di passaggio approssimativi.

Giro d'Italia

Salite della Tappa 12

Due i GPM classificati di giornata, entrambi di terza categoria: il Colle Giovo, la cui vetta è al chilometro 107,5, e il Bric Berton la cui sommità è al chilometro 123.