Giro d'Italia 2026, la tappa di oggi: Alessandria - Verbania. Possibile sprint finale, ma non è così scontato

Percorso, altimetria, difficoltà, salite e orari di passaggio della 13.a tappa del Giro d'Italia 2026: Alessandria-Verbania

La tredicesima tappa del Giro d’Italia 2026 è la Alessandria-Verbania, in programma venerdì 22 maggio. La lunghezza è di 189 km, con un dislivello totale di 1.400 metri, ed è classificata come una tappa 3 stelle di difficoltà. Dopo quella di ieri, ecco un’altra frazione votata ad un finale in volata, ma meno scontato sulla carta. Le asperità in prossimità del traguardo, pur non essendo certo cime alpine, sono piuttosto insidiose e potrebbero imporre una selezione nel gruppo o favorire i fuggitivi di giornata.

Percorso della Tappa 13: Alessandria – Verbania

Giro d'Italia

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La tappa si sviluppa dall’astigiano in un percorso che va dritto dritto a nord, lungo tutta la Pianura Padana e toccando località come Casale Monferrato, Vercelli, Borgomanero e Stresa. Si costeggia ad ovest il lago Maggiore con le asperità di Bieno e Ungiasca, con arrivo finale a Verbania.

Altimetria della Tappa 13

Una tappa pressoché quasi del tutto pianeggiante: lo è per i primi 160 km, mentre negli ultimi 30 si sviluppa il dislivello di 1.400 metri che la caratterizza. Scollinata l’ultima salita di giornata, quella di Ungiasca, si percorre una breve discesa verso un finale piatto.

Cronoprogramma della Tappa 13

Sintesi del programma della giornata, con i passaggi nei principali centri e gli orari di passaggio approssimativi.

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Salite della Tappa 13

Sul finale le due salite classificate della tappa: la prima, di quarta categoria, è quella di Bieno, un’asperità di 2,4 km con pendenze medie del 5,5%. A seguire a stretto giro Ungiasca, terza categoria di 4,7 km, pendenza media del 7,1% e punte del 13%.