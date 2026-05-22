Giro d'Italia 2026, la tappa di domani: Aosta - Pila. Il giorno del tappone alpino con cinque salite

Percorso, altimetria, difficoltà, salite e orari di passaggio della 14.a tappa del Giro d'Italia 2026: Aosta - Pila (Gressan)

La quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2026 è la Aosta – Pila (Gressan), in programma sabato 23 maggio. La lunghezza è di 133 km, con un dislivello totale di 4.350 metri, ed è classificata come una tappa 5 stelle di difficoltà. Siamo di fronte ad un tappone alpino, il primo di difficoltà massima in questa edizione nonché chiamata alle armi per gli uomini di classifica e per chi vorrà sancire la propria leadership sino a Roma. Una frazione breve ma che non ammette la possibilità di tirare il fiato più tanto grazie ai suoi 5 Gran Premi della Montagna.

Percorso della Tappa 14: Aosta – Pila (Gressan)

Giro d'Italia

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La tappa si sviluppa interamente nell’aostano, in un percorso quasi ad anello partendo da Aosta e dalla salita di Saint-Barthélémy, caratteristica e poco frequentata dal turismo di massa località della montagna valdostana. Proseguendo per Valpelline, circondata da distese di prati verdi e frutteti, si scala l’asperità di Doues, per poi scollinare e scendere verso Saraillon e quindi scalare Lin Noi e Verrogne, e affrontare alla fine la salita della stazione sciistica di Pila dal versante Gressan.

Altimetria della Tappa 14

Subito si parte con l’ascesa di Saint-Barthélémy, la cui sommità viene toccata al chilometro 18,1. Poi una lunga discesa verso Nus e un breve tratto in piano di una decina di chilometri, e si risale quindi a Doues, che rappresenta comunque l’asperità meno dura della tappa odierna. Superato il chilometro 74 sarà la volta delle ultime tre ascesa di giornata, con l’arrivo posto in sommità dopo l’ultima, ripida scalata di oggi.

Cronoprogramma della Tappa 14

Sintesi del programma della giornata, con i passaggi nei principali centri e gli orari di passaggio approssimativi.

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Salite della Tappa 14

Questo tappone alpino inizia con il GPM di prima categoria di Saint-Barthélémy, con una salita di 15,8 km con pendenze medie del 6,5% e punte del 13. A seguire il GPM di terza categoria di Doues, poi torna un prima categoria con il Lin Noi (7,4 km al 7,9%, massime del 12%). Quindi il Verrogne, GPM di seconda lungo 5,6 km, medie del 6,9% e punte del 12%; infine il prima categoria dell’arrivo di Pila, 16,5 km al 7,1% di media e massime dell’11%.