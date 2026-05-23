Giro d'Italia 2026, la tappa di domani: Voghera - Milano. Tornano in azione i velocisti

Percorso, altimetria, difficoltà, salite e orari di passaggio della 15.a tappa del Giro d'Italia 2026: Voghera - Milano

La quindicesima tappa del Giro d’Italia 2026 è la Voghera – Milano, in programma domenica 24 maggio. La lunghezza è di 157 km, con un dislivello totale di 200 metri, ed è classificata come una tappa 2 stelle di difficoltà. Dopo il tappone di ieri, oggi gli uomini di classifica riprendono fiato con una tappa di trasferimento (anche se è sempre meglio tenere le antenne ben dritte) che chiude questa seconda settimana, totalmente piatta e con un finale, ça va sans dire, votato allo sprint.

Percorso della Tappa 15: Voghera – Milano

Giro d'Italia

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Da Voghera i corridori percorrono la tappa in direzione nord-est, per poi svoltare verso est e verso il centro di Pavia. Si prosegue per la Certosa di Pavia e si entra nel milanese, raggiungendo Rozzano e quindi il circuito finale cittadino del capoluogo, passando per piazzale Lodi e piazza Belfanti.

Altimetria della Tappa 15

Tappa altimetricamente parlando piattissima, con strade generalmente larghe e un circuito finale a Milano da 16,3 km da ripetere quattro volte.

Cronoprogramma della Tappa 15

Sintesi del programma della giornata, con i passaggi nei principali centri e gli orari di passaggio approssimativi.