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Giro d'Italia 2026, la tappa di domani: Voghera - Milano. Tornano in azione i velocisti

Percorso, altimetria, difficoltà, salite e orari di passaggio della 15.a tappa del Giro d'Italia 2026: Voghera - Milano

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Luca Santoro

Luca Santoro

Giornalista

Esperto di Motorsport ma, più in generale, appassionato di tutto ciò che sia Sport, anche senza il Motor. Dà il meglio di sé quando la strada fa largo alle due o alle quattro ruote

La quindicesima tappa del Giro d’Italia 2026 è la Voghera – Milano, in programma domenica 24 maggio. La lunghezza è di 157 km, con un dislivello totale di 200 metri, ed è classificata come una tappa 2 stelle di difficoltà. Dopo il tappone di ieri, oggi gli uomini di classifica riprendono fiato con una tappa di trasferimento (anche se è sempre meglio tenere le antenne ben dritte) che chiude questa seconda settimana, totalmente piatta e con un finale, ça va sans dire, votato allo sprint.

Percorso della Tappa 15: Voghera – Milano

Giro d'Italia

Da Voghera i corridori percorrono la tappa in direzione nord-est, per poi svoltare verso est e verso il centro di Pavia. Si prosegue per la Certosa di Pavia e si entra nel milanese, raggiungendo Rozzano e quindi il circuito finale cittadino del capoluogo, passando per piazzale Lodi e piazza Belfanti.

Altimetria della Tappa 15

Tappa altimetricamente parlando piattissima, con strade generalmente larghe e un circuito finale a Milano da 16,3 km da ripetere quattro volte.

Cronoprogramma della Tappa 15

Sintesi del programma della giornata, con i passaggi nei principali centri e gli orari di passaggio approssimativi.

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Fonte: Giro d’Italia

Giro d'Italia 2026, la tappa di domani: Voghera - Milano. Tornano in azione i velocisti

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