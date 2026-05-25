Giro d'Italia 2026, la tappa di domani: Bellinzona-Carì. Si sconfina all'estero, finale durissimo

Percorso, altimetria, difficoltà, salite e orari di passaggio della 16.a tappa del Giro d'Italia 2026: Bellinzona - Carì

La sedicesima tappa del Giro d’Italia 2026 è la Bellinzona – Carì, in programma martedì 26 maggio. La lunghezza è di 113 km, con un dislivello totale di 3.000 metri, ed è classificata come una tappa 4 stelle di difficoltà. L’ultima settimana della Corsa Rosa si apre con la tappa più breve di questa edizione, ma dalla difficoltà tangibile: il secondo sconfinamento all’estero dopo la Bulgaria culmina con una salita finale che potrebbe imprimere ulteriore selezione tra gli uomini di classifica in vista del redde rationem che vedremo nelle prossime tappe.

Percorso della Tappa 16: Bellinzona – Carì

Giro d'Italia

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La tappa si svolge in territorio svizzero, partendo da Bellinzona, nota per i suoi castelli medievali e per la cinta muraria che sono anche patrimonio UNESCO. I corridori attraversano quindi le valli alpine, con la doppia ascesa di Torre e poi Leontica, per entrare quindi nella vallata del San Gottardo e nel distretto di Leventina, con la salita finale di Faido.

Altimetria della Tappa 16

Dopo i primi 22 km in falsopiano, i corridori entrano nel circuito di 22 km da affrontare per due volte, con la sequenza di salite di Torre e poi Leontica. Scollinata quest’ultima cima si prosegue per una discesa verso Ludiano e poi per Bodio, e superato Lavorgo sarà il momento della salita finale di 12 km di Faido (che presenta anche un brevissimo falsopiano all’altezza di Campello).

Cronoprogramma della Tappa 16

Sintesi del programma della giornata, con i passaggi nei principali centri e gli orari di passaggio approssimativi.

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Salite della Tappa 16

All’interno del circuito i corridori devono affrontare per due volte il GPM di terza categoria di Torre e il GPM di seconda categoria di Leontina, salita quest’ultima di 3,0 km con pendenze medie dell’8,5% e punte massime del 14. L’ascesa finale di Cairì è lunga per la precisione 11,7 km, con pendenze medie del 7,9% e massime del 13% nella parte conclusiva.