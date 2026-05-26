Giro d'Italia 2026, la tappa di domani: Cassano d'Adda-Andalo. Giornata da fughe e attacchi

Percorso, altimetria, difficoltà, salite e orari di passaggio della 17.a tappa del Giro d'Italia 2026: Cassano d'Adda - Andalo

La diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2026 è la Cassano d’Adda-Andalo, in programma mercoledì 27 maggio. La lunghezza è di 202 km, con un dislivello totale di 3.300 metri, ed è classificata come una tappa 3 stelle di difficoltà. Non ci sono cime o salite impegnative, ma si tratta comunque di una tappa dall’andamento mosso che può favorire le fughe da lontano, gli attacchi e che potrebbe culminare o con l’azione di un finisseur o, più probabilmente, con una volata ristretta.

Percorso della Tappa 17: Cassano d’Adda – Andalo

Giro d'Italia

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Si parte dalla pianura lombarda per poi avvicinarsi al Trentino e ai paesaggi dolomitici, in particolare quelli delle Dolomiti del Brenta. Una sorta di anticipazione delle montagne che vedremo nelle prossime decisive tappe del Giro 2026.

Altimetria della Tappa 17

Dopo i primi 55 km pianeggianti, l’andamento della tappa si fa mosso con la successione di due dei tre GPM di giornata, quello di Passo dei Tre Termini e di Cocca di Lodrino. Si prosegue nella valle del Chiese, con un tragitto leggermente a salire, per affrontare un percorso più ondulato dopo Tione di Trento. Dopo 180 km dal via si sale per Molveno e poi per Andalo, con un rettilineo finale pianeggiante e strada larga 8 metri.

Cronoprogramma della Tappa 17

Sintesi del programma della giornata, con i passaggi nei principali centri e gli orari di passaggio approssimativi.

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Salite della Tappa 17

Le salite di questa tappa sono tutte di terza categoria: si inizia col Passo dei Tre Termini per poi proseguire con la Cocca di Lodrino, e quindi il GPM finale di Andalo-Lever.