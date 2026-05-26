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Giro d'Italia 2026, la tappa di domani: Cassano d'Adda-Andalo. Giornata da fughe e attacchi

Percorso, altimetria, difficoltà, salite e orari di passaggio della 17.a tappa del Giro d'Italia 2026: Cassano d'Adda - Andalo

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Luca Santoro

Luca Santoro

Giornalista

Esperto di Motorsport ma, più in generale, appassionato di tutto ciò che sia Sport, anche senza il Motor. Dà il meglio di sé quando la strada fa largo alle due o alle quattro ruote

La diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2026 è la Cassano d’Adda-Andalo, in programma mercoledì 27 maggio. La lunghezza è di 202 km, con un dislivello totale di 3.300 metri, ed è classificata come una tappa 3 stelle di difficoltà. Non ci sono cime o salite impegnative, ma si tratta comunque di una tappa dall’andamento mosso che può favorire le fughe da lontano, gli attacchi e che potrebbe culminare o con l’azione di un finisseur o, più probabilmente, con una volata ristretta.

Percorso della Tappa 17: Cassano d’Adda – Andalo

Giro d'Italia

Si parte dalla pianura lombarda per poi avvicinarsi al Trentino e ai paesaggi dolomitici, in particolare quelli delle Dolomiti del Brenta. Una sorta di anticipazione delle montagne che vedremo nelle prossime decisive tappe del Giro 2026.

Altimetria della Tappa 17

Dopo i primi 55 km pianeggianti, l’andamento della tappa si fa mosso con la successione di due dei tre GPM di giornata, quello di Passo dei Tre Termini e di Cocca di Lodrino. Si prosegue nella valle del Chiese, con un tragitto leggermente a salire, per affrontare un percorso più ondulato dopo Tione di Trento. Dopo 180 km dal via si sale per Molveno e poi per Andalo, con un rettilineo finale pianeggiante e strada larga 8 metri.

Cronoprogramma della Tappa 17

Sintesi del programma della giornata, con i passaggi nei principali centri e gli orari di passaggio approssimativi.

Giro d'Italia

Fonte: Giro d’Italia

Salite della Tappa 17

Le salite di questa tappa sono tutte di terza categoria: si inizia col Passo dei Tre Termini per poi proseguire con la Cocca di Lodrino, e quindi il GPM finale di Andalo-Lever.

Giro d'Italia 2026, la tappa di domani: Cassano d'Adda-Andalo. Giornata da fughe e attacchi

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