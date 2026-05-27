Giro d'Italia 2026, la tappa di domani: Fai della Paganella - Pieve di Soligo. Giornata insidiosa per i velocisti

Percorso, altimetria, difficoltà, salite e orari di passaggio della 18.a tappa del Giro d'Italia 2026: Fai della Paganella - Pieve di Soligo

La diciottesima tappa del Giro d’Italia 2026 è la Fai della Paganella – Pieve di Soligo, in programma giovedì 28 maggio. La lunghezza è di 171 km, con un dislivello totale di 2.050 metri, ed è classificata come una tappa 2 stelle di difficoltà. Sulla carta si tratta della penultima occasione per le ruote veloci, ma va detto che l’andamento della frazione odierna è abbastanza mosso e potrebbero esserci delle insidie per il gruppo, come il muro prima del finale che potrebbe invece dare l’occasione agli attaccanti e ai finisseur.

Percorso della Tappa 18: Fai della Paganella – Pieve di Soligo

Giro d'Italia

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Il percorso di oggi si sviluppa in direzione ovest lungo paesaggi collinari e alpini. Si toccano le località di Trento, quindi la valle dell’Adige con posti come Rovereto, e le zone di Feltre e di Valdobbiadene, sulle colline del Prosecco entrate nei patrimoni dell’UNESCO.

Altimetria Tappa 18

Percorso mosso e ondulato dal primo all’ultimo chilometro, con una lieve discesa verso il GPM di Fastro al chilometro 87. Si prosegue quindi nella valle del Piave con altre salitelle, quelle di Combai, Tarzo e Ca’ del Poggio.

Cronoprogramma della Tappa 18

Sintesi del programma della giornata, con i passaggi nei principali centri e gli orari di passaggio approssimativi.

Giro d'Italia

Salite della Tappa 18

Due le salite (non troppo impegnative) di questa tappa: il GPM di terza categoria di Fastro e il Muro di Ca’ del Poggio, a 9 km dall’arrivo, di quarta categoria.