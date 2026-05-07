Giro d'Italia 2026, la tappa di domani: Nessebar-Burgas. La Bulgaria inaugura la corsa rosa con una probabile volata

La prima tappa del Giro d’Italia 2026 è la Nessebar – Burgas, in programma venerdì 8 maggio. La lunghezza è di 156 km ed è classificata come una tappa 2 stelle di difficoltà. La 109esima edizione della Corsa Rosa inaugura queste tre settimane di gara partendo dalla Bulgaria, teatro delle prime tre tappe. È la seconda volta di fila che il Giro parte dall’estero, la 16esima in tutta la storia di questo evento, la prima nel Paese balcanico che, nonostante le sole tre giornate, sarà praticamente attraversato da est a ovest. Si comincia con una frazione pressoché pianeggiante e senza insidie altimetriche: quasi certo che la prima maglia rosa andrà sulle spalle di un velocista.

Percorso della Tappa 1: Nessebar – Burgas

Giro d'Italia

Il Giro d’Italia 2026 inizia sulle coste del Mar Nero, percorrendole in direzione sud e poi tornando indietro risalendo verso nord, da Nessebar a Burgas. La località di partenza pare sia stata fondata 3.000 anni fa, e oggi può vantare lo status di patrimonio UNESCO per via della sua ricchezza storica espressa dalle proprie architetture e, più prosaicamente, è anche nota per essere una rinomata località turistica. Il traguardo è ospitato da una città nota per la sua estensione: Burgas in Bulgaria è infatti la quarta città in relazione alle sue dimensioni.

Altimetria della Tappa 1

Giro d'Italia

Tappa praticamente pianeggiante come abbiamo anticipato, con un solo GPM, il primo di questa edizione (ma si tratta di uno strappetto di quarta categoria) e che si trova nel circuito finale da 22 km una volta che i corridori avranno affrontato i primi 70 km dal via. All’interno di questo circuito anche lo sprint intermedio di Sozopol, posto al chilometro 90. Finale adatto ad una volata, nonostante un chilometro conclusivo che sale leggermente.

Cronoprogramma della Tappa 1

Sintesi del programma della giornata, con i passaggi nei principali centri e gli orari di passaggio approssimativi.

Giro d'Italia

Salite della Tappa 1

L’unica salita della prima tappa è il GPM di quarta categoria di Cape Agalina, posto al chilometro 84,3 e da ripetere una seconda volta 22 km dopo.