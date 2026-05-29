Giro d'Italia 2026, la tappa di oggi: Gemona del Friuli - Piancavallo. L'ultima, decisiva salita

Percorso, altimetria, difficoltà, salite e orari di passaggio della 20.a tappa del Giro d'Italia 2026: Gemona del Friuli-Piancavallo

La ventesima e penultima tappa del Giro d’Italia 2026 è la Gemona del Friuli – Piancavallo, in programma sabato 30 maggio. La lunghezza è di 200 km, con un dislivello totale di 3.750 metri, ed è classificata come una tappa 4 stelle di difficoltà. Ormai i giochi sono fatti: siamo alle ultime salite dell’edizione di quest’anno, che stabiliranno definitivamente la top ten finale prima della passerella (con volata finale) della frazione di Roma.

Percorso della Tappa 20: Gemona del Friuli – Piancavallo

Giro d'Italia

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La tappa scatta da Gemona del Friuli: una scelta che celebra e ricorda i cinquant’anni dal terremoto del Friuli Venezia Giulia, che nel 1976 davastò quei territori con un epicentro proprio nella zona di Gemona (da quell’evento tragico nacque la Protezione Civile come la conosciamo oggi). I corridori proseguono poi in direzione sud, percorrendo la piana del Tagliamento e quindi verso ovest, attraversando la pianura friulana e le cime che animeranno in particolare la parte finale, con la doppia scalata del Piancavallo.

Altimetria della Tappa 20

I primi 70 km sono senza difficoltà altimetriche; superato il traguardo volante di Folgaria nel Friuli i corridori affrontano la prima salita classifica della tappa, Clauzetto, con scollinamento al chilometro 85,8. Si procede quindi su un percorso mosso e al chilometro 132, da Aviano, inizia la ripida salita di Piancavallo, con discesa verso il lago di Barcis e da affrontare una seconda volta come traguardo di tappa nel circuito finale di una cinquantina di chilometri.

Cronoprogramma della Tappa 20

Sintesi del programma della giornata, con i passaggi nei principali centri e gli orari di passaggio approssimativi.

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Salite della Tappa 20

Sono due le ultime salite di questo Giro d’Italia 2026: una di terza categoria, quella di Clauzetto (lunga 6,9 km con pendenza media del 5,7% e punte massime del 9), e l’altra di prima da affrontare due volte, ovvero l’ascesa di Piancavallo, 14,5 km con una media del 7,8% e punti ripidi che arrivano al 14.