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Giro d'Italia 2026, la tappa di domani: Roma-Roma. La passerella conclusiva, ma col finale da non sottovalutare

Percorso, altimetria, difficoltà e orari di passaggio della 21.a tappa del Giro d'Italia 2026: Roma-Roma

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Luca Santoro

Luca Santoro

Giornalista

Esperto di Motorsport ma, più in generale, appassionato di tutto ciò che sia Sport, anche senza il Motor. Dà il meglio di sé quando la strada fa largo alle due o alle quattro ruote

La ventunesima e ultima tappa del Giro d’Italia 2026 è la Roma-Roma, in programma domenica 31 maggio. La lunghezza è di 131 km, con un dislivello totale di 500 metri, ed è classificata come una tappa 1 stella di difficoltà. La tradizionale passerella conclusiva con una tappa piatta e senza difficoltà, da Roma a Ostia e ritorno. Ma se nella prima parte i ritmi saranno blandi, nel circuito finale dentro la Capitale la competizione si accenderà per la squadre dei velocisti, in vista dello sprint al traguardo che chiuderà questa edizione del Giro d’Italia.

Percorso della Tappa 21: Roma-Roma

Giro d'Italia

La tappa conclusiva è una celebrazione dei luoghi di Roma, con sfilata sui Fori Imperiali, ma verrà toccata anche la zona dell’EUR e attraversata l’arteria della Cristoforo Colombo che immette verso il centro della metropoli. Non manca anche l’incursione sul litorale laziale di Ostia.

Altimetri della Tappa 21

Nei primi 20 km i corridori dall’EUR di Roma arrivano a Ostia e percorrono il litorale, per poi tornare indietro e affrontare il circuito finale da 9,5 km, con alcuni tratti in pavé sui sampietrini, caratterizzato da 8 giri dentro la città capitolina.

Cronoprogramma della Tappa 21

Sintesi del programma della giornata, con i passaggi nei principali centri e gli orari di passaggio approssimativi.

Giro d'Italia

Fonte: Giro d’Italia

Giro d'Italia 2026, la tappa di domani: Roma-Roma. La passerella conclusiva, ma col finale da non sottovalutare

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