Giro d'Italia 2026, la tappa di domani: Burgas - Veliko Tarnovo. Prima occasione per gli attacchi e per gli uomini di classifica

Percorso, altimetria, difficoltà, salite e orari di passaggio della 2.a tappa del Giro d'Italia 2026: Burgas - Valiko Tarnovo

La seconda tappa del Giro d’Italia 2026 è la Burgas – Veliko Tarnovo, in programma sabato 9 maggio. La lunghezza è di 221 km, con un dislivello totale di 2.600 metri, ed è classificata come una tappa 3 stelle di difficoltà. La seconda giornata della Corsa Rosa presenta già una frazione mossa, da semi-montagna, adatta ai finisseur e che potrebbe anche essere un invito a nozze ai primi attacchi e movimenti degli uomini di classifica, considerato in particolare il muro finale. Certo, è ancora presto, ma non abbastanza da lanciare i primi messaggi al gruppo.

Percorso della Tappa 2: Burgas – Veliko Tarnovo

Giro d'Italia

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Ripartiamo dalle coste del Mar Nero e dal traguardo della tappa precedente, ovvero Burgas, e attraversiamo le vallate balcaniche della Bulgaria in direzione nord-ovest, verso Veliko Tarnovo, già capitale del Paese durante il secondo impero bulgaro (dal 1185 al 1422) nonché pittoresca città che si affaccia sul fiume Jantra ed è sovrastata dalla fortezza che si trova sulla collina Tsarevets.

Altimetria della Tappa 2

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Dopo un inizio pianeggiante la tappa inizia ad aver un andamento mosso. Superati i primi 100 km e il traguardo volante di Sliven inizierà la scalata di Byala, scollinato il quale dopo una breve discesa i corridori si inerpicheranno per Vratnik. La tappa prosegue con un profilo nervoso per poi giungere, superati i 200 km, alla zona di Veliko Tarnovo con l’ultima asperità di giornata, il Lyaskovets Monastery Pass a 11 km dal traguardo, con il finale poi che torna ad essere piatto.

Cronoprogramma della Tappa 2

Sintesi del programma della giornata, con i passaggi nei principali centri e gli orari di passaggio approssimativi.

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Salite della Tappa 2

La seconda tappa presenta tre GPM, tutti di terza categoria: il Byala Pass, il Vratnik Pass e poi il Lyaskovets Monastery Pass che, in particolare, è un breve strappo di 3,85 km con pendenza media del 6,8% e punte del 14%.