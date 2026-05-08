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Giro d'Italia 2026, la tappa di domani: Burgas - Veliko Tarnovo. Prima occasione per gli attacchi e per gli uomini di classifica

Percorso, altimetria, difficoltà, salite e orari di passaggio della 2.a tappa del Giro d'Italia 2026: Burgas - Valiko Tarnovo

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Luca Santoro

Luca Santoro

Giornalista

Esperto di Motorsport ma, più in generale, appassionato di tutto ciò che sia Sport, anche senza il Motor. Dà il meglio di sé quando la strada fa largo alle due o alle quattro ruote

La seconda tappa del Giro d’Italia 2026 è la Burgas – Veliko Tarnovo, in programma sabato 9 maggio. La lunghezza è di 221 km, con un dislivello totale di 2.600 metri, ed è classificata come una tappa 3 stelle di difficoltà. La seconda giornata della Corsa Rosa presenta già una frazione mossa, da semi-montagna, adatta ai finisseur e che potrebbe anche essere un invito a nozze ai primi attacchi e movimenti degli uomini di classifica, considerato in particolare il muro finale. Certo, è ancora presto, ma non abbastanza da lanciare i primi messaggi al gruppo.

Percorso della Tappa 2: Burgas – Veliko Tarnovo

Giro d'Italia

Ripartiamo dalle coste del Mar Nero e dal traguardo della tappa precedente, ovvero Burgas, e attraversiamo le vallate balcaniche della Bulgaria in direzione nord-ovest, verso Veliko Tarnovo, già capitale del Paese durante il secondo impero bulgaro (dal 1185 al 1422) nonché pittoresca città che si affaccia sul fiume Jantra ed è sovrastata dalla fortezza che si trova sulla collina Tsarevets.

Altimetria della Tappa 2

Giro d'Italia

Dopo un inizio pianeggiante la tappa inizia ad aver un andamento mosso. Superati i primi 100 km e il traguardo volante di Sliven inizierà la scalata di Byala, scollinato il quale dopo una breve discesa i corridori si inerpicheranno per Vratnik. La tappa prosegue con un profilo nervoso per poi giungere, superati i 200 km, alla zona di Veliko Tarnovo con l’ultima asperità di giornata, il Lyaskovets Monastery Pass a 11 km dal traguardo, con il finale poi che torna ad essere piatto.

Cronoprogramma della Tappa 2

Sintesi del programma della giornata, con i passaggi nei principali centri e gli orari di passaggio approssimativi.

Giro d'Italia

Fonte: Giro d’Italia

Salite della Tappa 2

La seconda tappa presenta tre GPM, tutti di terza categoria: il Byala Pass, il Vratnik Pass e poi il Lyaskovets Monastery Pass che, in particolare, è un breve strappo di 3,85 km con pendenza media del 6,8% e punte del 14%.

Giro d'Italia 2026, la tappa di domani: Burgas - Veliko Tarnovo. Prima occasione per gli attacchi e per gli uomini di classifica Giro d'Italia

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