Giro d'Italia 2026, la tappa di domani: Plovdiv-Sofia. Si chiude il trittico in Bulgaria con una potenziale volata

Percorso, altimetria, difficoltà, salite e orari di passaggio della 3.a tappa del Giro d'Italia 2026: Plovdiv-Sofia

La terza tappa del Giro d’Italia 2026 è la Plovdiv – Sofia, in programma domenica 10 maggio. La lunghezza è di 175 km, con un dislivello totale di 1.600 metri, ed è classificata come una tappa 2 stelle di difficoltà. Si chiude lo sconfinamento della Corsa Rosa in quel della Bulgaria, completando il tour del Paese iniziato lo scorso venerdì dalle coste del Mar Nero e che oggi giunge nella capitale Sofia. La frazione odierna presenta un’ascesa di giornata a metà tappa, ma il finale come vedremo è votato allo sprint.

Percorso della Tappa 3: Plovdiv – Sofia

Giro d'Italia

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Si parte dal sud della Bulgaria, precisamente da Plovdiv, una città che affonda le sue radici storiche nel VI millennio a.C. e perciò una tra le più antiche in tutto il continente europeo (oltre ad avere diverse testimonianze storiche dell’epoca in cui fu conquistata dai romani, che la chiamarono Trimontium, in riferimento alle sue tre colline). I corridori proseguono poi verso ovest, sino al comprensorio sciistico di Borovets, e da lì in direzione nord-ovest verso la capitale Sofia.

Altimetria della Tappa 3

La tappa inizia con un percorso pianeggiante che, dopo aver superato all’incirca una cinquantina di chilometri, si apre ad una graduale ascesa verso il comprensorio sciistico di Borovets, dove si trova l’unica asperità di giornata classificata. Dopo il chilometro 105 si scollina con una discesa non troppo impegnativa e che via via degrada gradualmente verso il traguardo di Sofia, su strade che anche in montagna si presentano larghe. Gli ultimi 8 km non presentano difficoltà particolari, con un percorso rettilineo e pianeggiante e sedi stradali larghe: tutto predispone insomma all’arrivo in volata (considerata anche la distanza dal traguardo dell’unica asperità di giornata, tale da consentire al gruppo di poter rientrare sugli eventuali fuggitivi e attaccanti).

Cronoprogramma della Tappa 3

Sintesi del programma della giornata, con i passaggi nei principali centri e gli orari di passaggio approssimativi.

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Salite della Tappa 3

L’unica salita di giornata è quella della stazione sciistica di Borovets, GPM di seconda categoria di 9,4 km di lunghezza, pendenza media del 5,4% e punte dell’11%.