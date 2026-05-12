Giro d'Italia 2026, la tappa di domani: Praia a Mare-Potenza. Dislivello sopra i 4000 metri, giornata da fughe

Percorso, altimetria, difficoltà, salite e orari di passaggio della 5.a tappa del Giro d'Italia 2026: Praia a Mare-Potenza

La quinta tappa del Giro d’Italia 2026 è la Praia a Mare-Potenza, in programma mercoledì 13 maggio. La lunghezza è di 203 km, con un dislivello totale di 4.100 metri, ed è classificata come una tappa 3 stelle di difficoltà. La corsa prosegue tra Calabria e Basilicata per una tappa non di semplice lettura, molto mossa e che come abbiamo visto porterà in quota i corridori. Questa giornata è una chiamata alle armi per i fuggitivi (e magari anche per le fughe bidone), per gli scalatori e soprattutto per gli specialisti delle classiche. C’è spazio inoltre per le velleità degli uomini di classifica affinché mettano a segno degli attacchi lungo le salite – due quelle classificate – e le discese della tappa 5.

Percorso della Tappa 5: Praia a Mare – Potenza

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Terza volta per il Giro a Praia a Mare, località sulla Riviera dei Cedri: dalla costa tirrenica i corridori si inoltreranno nell’entroterra verso il Parco del Pollino, per quindi proseguire nella valle del Sinni e poi nella Valle del Fiumi Agri. Quindi sarò la volta dell’ascesa di Viggiano con la sua Montagna Grande, che conduce al comprensorio sciistico di Perfaone prima di concludere con una discesa verso Potenza.

Altimetria della Tappa 5

La tappa inizia con una lieve salita che poi s’impenna dopo i primi 15 km, conducendo all’ascesa di Prestieri di 12 km. Non una salita impegnativa, e dopo un tratto di nuovo in lieve pendenza il percorso procede lungo un falsopiano e varie contropendenze. Arrivati a Viggiano, dopo 144 km dal via, i corridori affrontano la Montagna Grande che rappresenta l’asperità più importante di giornata. Una volta scollinata e conclusa la discesa, si arriva a Potenza dove all’interno del centro abitato ci saranno da affrontare gli ultimi chilometri con una leggera salita.

Cronoprogramma della Tappa 5

Sintesi del programma della giornata, con i passaggi nei principali centri e gli orari di passaggio approssimativi.

Giro d'Italia

Salite della Tappa 5

Due le salite classificate: quella di terza categoria di Prestieri, da 13 km di lunghezza e pendenza media del 4,6%, e la Montagna Grande di Viggiano, GPM di 2a, da 6,6 km, medie del 9,1% e punte massime del 15%. Inoltre, a circa 4 km dal traguardo c’è uno strappo di 1,3 km con medie del 7% e punte massime del 12 nella parte finale.