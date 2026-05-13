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Giro d'Italia 2026, la tappa di domani: Paestum-Napoli. Finale da volata in Piazza del Plebiscito

Percorso, altimetria, difficoltà, salite e orari di passaggio della 6.a tappa del Giro d'Italia 2026: Paestum-Napoli

Pubblicato:

Luca Santoro

Luca Santoro

Giornalista

Esperto di Motorsport ma, più in generale, appassionato di tutto ciò che sia Sport, anche senza il Motor. Dà il meglio di sé quando la strada fa largo alle due o alle quattro ruote

La sesta tappa del Giro d’Italia 2026 è la Paestum-Napoli, in programma giovedì 14 maggio. La lunghezza è di 142 km, con un dislivello totale di 500 metri, ed è classificata come una tappa 2 stelle di difficoltà. Esattamente come nell’edizione precedente, anche questa volta la tappa numero 6 della Corsa Rosa si conclude a Napoli: allora la frazione fu movimentata dalla pioggia e dalla neutralizzazione dei tempi a causa di una maxi caduta, e si concluse con una volata che vide vincere Kaden Groves. Anche quest’anno è possibile un finale deciso allo sprint.

Percorso della Tappa 6: Paestum-Napoli

Giro d'Italia

Da Paestum i corridori procedono lungo la costa tirrenica sino a Salerno e alla salitella di Cava de’Tirreni. Si arriva quindi alla piana del Vesuvio e si attraversano località come Pomigliano d’Arco, Acerra, Caivano, Frattamaggiore, Afragola e dopo una ventina di chilometri lungo la superstrada si entra a Napoli, con il finale in Piazza del Plebiscito.

Altimetria della Tappa 6

Tappa pianeggiante che presenta come unica asperità classificata di giornata il GPM di quarta categoria di Cava de’ Tirreni, che non impegnerà eccessivamente i corridori. Gli ultimi 70 km si sviluppano su strade cittadine tra i vari centri abitati, mentre gli ultimi 3 km sono pressoché in rettilineo lungo il porto di Napoli, anche se a 650 metri dal traguardo una curva a sinistra introduce ad una salitella del 4% di via Acton. Dopo altre due curve a destra la tappa si conclude su un rettilineo su pavé.

Cronoprogramma della Tappa 6

Sintesi del programma della giornata, con i passaggi nei principali centri e gli orari di passaggio approssimativi.

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