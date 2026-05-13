Giro d'Italia 2026, la tappa di domani: Paestum-Napoli. Finale da volata in Piazza del Plebiscito

Percorso, altimetria, difficoltà, salite e orari di passaggio della 6.a tappa del Giro d'Italia 2026: Paestum-Napoli

La sesta tappa del Giro d’Italia 2026 è la Paestum-Napoli, in programma giovedì 14 maggio. La lunghezza è di 142 km, con un dislivello totale di 500 metri, ed è classificata come una tappa 2 stelle di difficoltà. Esattamente come nell’edizione precedente, anche questa volta la tappa numero 6 della Corsa Rosa si conclude a Napoli: allora la frazione fu movimentata dalla pioggia e dalla neutralizzazione dei tempi a causa di una maxi caduta, e si concluse con una volata che vide vincere Kaden Groves. Anche quest’anno è possibile un finale deciso allo sprint.

Percorso della Tappa 6: Paestum-Napoli

Giro d'Italia

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Da Paestum i corridori procedono lungo la costa tirrenica sino a Salerno e alla salitella di Cava de’Tirreni. Si arriva quindi alla piana del Vesuvio e si attraversano località come Pomigliano d’Arco, Acerra, Caivano, Frattamaggiore, Afragola e dopo una ventina di chilometri lungo la superstrada si entra a Napoli, con il finale in Piazza del Plebiscito.

Altimetria della Tappa 6

Tappa pianeggiante che presenta come unica asperità classificata di giornata il GPM di quarta categoria di Cava de’ Tirreni, che non impegnerà eccessivamente i corridori. Gli ultimi 70 km si sviluppano su strade cittadine tra i vari centri abitati, mentre gli ultimi 3 km sono pressoché in rettilineo lungo il porto di Napoli, anche se a 650 metri dal traguardo una curva a sinistra introduce ad una salitella del 4% di via Acton. Dopo altre due curve a destra la tappa si conclude su un rettilineo su pavé.

Cronoprogramma della Tappa 6

Sintesi del programma della giornata, con i passaggi nei principali centri e gli orari di passaggio approssimativi.