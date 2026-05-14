Giro d'Italia 2026, la tappa di domani: Formia-Blockhaus. Primo arrivo in salita, si fa sul serio per la classifica

Percorso, altimetria, difficoltà, salite e orari di passaggio della 7.a tappa del Giro d'Italia 2026: Formia-Blockhaus

La settima tappa del Giro d’Italia 2026 è la Formia-Blockhaus, in programma venerdì 15 maggio. La lunghezza è di 244 km, con un dislivello totale di 4.600 metri, ed è classificata come una tappa 4 stelle di difficoltà. È il primo arrivo in salita di questa edizione, ed è anche bello tosto a coronare quella che è la tappa più lunga della Corsa Rosa 2026. Il Blockhaus, che si staglia tra gli Appennini per la sua difficoltà, potrebbe imprimere oggi una decisa selezione tra chi ha ambizioni di classifica e chi vedrà le proprie quotazioni nel borsino del Giro 2026 calare.

Percorso della Tappa 7: Formia-Blockhaus

Giro d'Italia

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Si parte da Formia, nel Basso Lazio, per poi precedere in un percorso ad anello toccando Sperlonga e Gaeta, per salire quindi verso nord in direzione appenninica. Si raggiungono le località di Castel di Sangro, Roccaraso (dove c’è il primo GPM di giornata) e quindi dopo Roccamorice si sale sul Blockhaus, nel massiccio della Maiella e che dal 1967 è stato teatro in varie occasioni del traguardo delle tappe del Giro: l’ultima volta nel 2022, dove a transitare per primo in cima e vincere la frazione è stato Jai Hindley.

Altimetria della Tappa 7

Questa lunga tappa inizia con un percorso poco mosso sino al chilometro 130 (nel mezzo anche il traguardo voltante di Venafro). Poi i successivi 110 km sono all’insegna delle salite, quattro in tutto, ma solo l’ultima, quella che conduce al traguardo finale, è categorizzata di prima categoria, ovvero il Blockhaus: un’ascesa di 13 km con numerosi tornanti e una sede stradale stretta.

Cronoprogramma della Tappa 7

Sintesi del programma della giornata, con i passaggi nei principali centri e gli orari di passaggio approssimativi.

Salite della Tappa 7

Delle quattro salite odierna due sono categorizzate. Quella di Roccaraso è un GPM di seconda categoria, lungo 6,9 km con pendenza media del 6,5% e punte che toccano la doppia cifra. Quindi il debutto di un GPM di prima categoria in questa edizione del Giro, la salita finale da 13 km del Blockhaus all’8,3% di media e picchi del 14%.