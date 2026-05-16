Giro d'Italia 2026, la tappa di domani: Cervia-Corno alle Scale. Un altro finale esplosivo

Percorso, altimetria, difficoltà, salite e orari di passaggio della 9.a tappa del Giro d'Italia 2026: Cervia-Corno alle Scale

La nona tappa del Giro d’Italia 2026 è la Cervia-Corno alle Scale, in programma domenica 17 maggio. La lunghezza è di 184 km, con un dislivello totale di 2.400 metri, ed è classificata come una tappa 3 stelle di difficoltà. La prima settimana della Corsa Rosa si chiude con un altro arrivo in salita, e che chiamerà a raccolta gli uomini di classifica e le squadre per decidere chi potrà (o vorrà) andare al giorno di riposo con la maglia rosa sulle spalle.

Percorso della Tappa 9: Cervia – Corno alle Scale

Giro d'Italia

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Da Cervia, che proprio in questa domenica celebra la festa dello Sposalizio del Mare, i corridori si dirigono verso ovest, in una giornata che vedrà protagonista il territorio metropolitano di Bologna e l’Appenino tosco-emiliano dove la tappa si concluderà. Il percorso lambirà luoghi come San Lazzaro, Sasso Marconi, Marzabotto, Vergato e Porretta, sino al comune di Lizzano in Belvedere dove si trova l’impianto sciistico ed escursionistico di Corno alle Scale, ad un’altezza di 1.945 metri sul livello del mare.

Altimetria della Tappa 9

Come la tappa di ieri e un po’ anche per quella del Blockhaus, l’inizio è pressoché tranquillo per i primi 150 km, al di là del dentello di Monte della Capanna che non infastidirà più di tanto i corridori al chilometro 110. Poi la strada inizia ad impennarsi sull’Appennino bolognese. Da Silla in poi si procede verso il primo GPM di giornata, quello di Querciola, anche se separato dall’ascesa successiva solo da una breve discesa sino a Villaggio Europa. Da lì la salita conclusiva di 12 km, con alcuni tornanti.

Cronoprogramma della Tappa 9

Sintesi del programma della giornata, con i passaggi nei principali centri e gli orari di passaggio approssimativi.

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Salite della Tappa 9

Due i GPM classificati: quello di terza categoria di Querciola, 11,3 km al 4,3% e punte massime del 15% a circa metà strada, e il Corno alle Scale di prima categoria sul finale, di circa 11 km, medie al 6,1% e punte del 15%.