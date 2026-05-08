Giro d’Italia 2026, il montepremi: quanto valgono tappe, classifiche e maglia rosa. Il confronto con Tour e Vuelta

Sudore, onore e gloria in palio sulle strade della Corsa Rosa dall’8 al 31 maggio ma anche dei premi in denaro che fanno gola a corridori e squadre

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Il Giro d’Italia 2026 non mette in palio solo la gloria eterna della Maglia Rosa, ma un consistente montepremi di 1.642.860 euro. Sebbene il valore economico di un successo sulle strade italiane sia indiscusso, la distribuzione dei premi riflette le gerarchie del ciclismo mondiale, ponendo la Corsa Rosa in una posizione intermedia tra il colosso francese e l’appuntamento spagnolo.

Quanto guadagna il vincitore del Giro d’Italia

C’è la gloria certo, ma ci sono anche dei premi in palio. Il Giro d’Italia è una delle corse più importanti al Mondo e quest’anno Jonas Vingegaard dà l’assalto a un record che appartiene a pochi, quello di aver vinto in carriera la Tripla Corona (Tour, Vuelta e Giro) con la Corsa Rosa che è l’unica a mancare alla sua invidiabile collezione. E a far gola sono anche i premi in palio. Il totale complessivo per il vincitore è di 265.668 euro frutto dei (115mila messi a disposizione dall’UCI e dei 150mila messi a disposizione da RCS). Il premio per il secondo classificato nella generale è di 133.412 euro, mentre al terzo vanno 68.801 euro.

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Quanto vale la vittoria di una tappa

Vincere una tappa del Giro ha un valore economico fisso e identico per ogni singola giornata, che sia una volata per velocisti o una cronometro individuale.

1° classificato: 11.010 euro.

2° classificato: 5.508 euro.

3° classificato: 2.800 euro.

Il montepremi per ogni arrivo è scalare e copre i primi 20 atleti che tagliano il traguardo; l’ultimo dei premiati incassa 276 euro.

Tutti i premi previsti al Giro

Oltre ai successi di tappa e alla classifica generale, il regolamento prevede numerosi “bonus” che incentivano la combattività del gruppo:

Maglie (Diaria): Indossare la Maglia Rosa garantisce 2.000 euro al giorno. Per le altre maglie (Ciclamino, Azzurra e Bianca) il bonus giornaliero è di 750 euro.

Red Bull KM: La nuova classifica legata al chilometro speciale premia il vincitore di ogni tappa con 2.500 euro, con un jackpot finale per il leader della classifica di 15.000 euro.

Traguardi Volanti : Ogni sprint intermedio assegna 500 euro al vincitore.

Fughe e Combattività: Il premio per la “fuga del giorno” è di 200 euro, mentre il corridore più combattivo della tappa incassa 1.000 euro.

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Il confronto con Tour e Vuelta

La gerarchia dei premi nel ciclismo mondiale ricalca fedelmente il peso commerciale e mediatico dei tre Grandi Giri. Se da un lato il valore di una singola vittoria di tappa è ormai standardizzato (circa 11.000 euro per tutte e tre le competizioni), è nel traguardo finale che si aprono le distanze più marcate. Il Tour de France si conferma l’indiscusso “Paperone” delle due ruote: con un montepremi complessivo che supera i 2,3 milioni di euro, garantisce alla sua Maglia Gialla un assegno da 500.000 euro. Il Giro ha ancora la meglio dal punto di vista economico rispetto alla Vuelta con il premio per il vincitori che si ferma a 150mila euro.

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