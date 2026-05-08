Giro d’Italia 2026, il regolamento: tutto quello che c’è da sapere su maglie, classifiche, abbuoni e tempo massimo

Tutto quello che c’è da sapere per vivere al meglio l’esperienza della Corsa Rosa: le maglie in palio, gli abbuoni a disposizioni, la “tagliola” del tempo massino e anche l’intervento del VAR

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Il Giro d’Italia è ufficialmente iniziato ma per godersi al massimo l’esperienza della Corsa Rosa che nel 2026 arriva alla sua edizione numero 109 ci sono alcune cose da sapere. Ecco una guida con tutte le informazioni per capire cosa c’è in palio nella corsa che vede ai nastri di partenza Jonas Vingegaard come grande favorito e la speranza italiana Giulio Pellizzari.

Le maglie in palio: la gerarchia dei simboli

La simbologia del ciclismo è legata ai colori e ovviamente quando si pensa al Giro d’Italia la prima cosa che viene in mente è il rosa che simboleggia il primato nella classifica generale. Ma i colori dell’arcobaleno Giro sono tanti.

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Maglia Rosa (Classifica Generale): Il simbolo supremo, indossata dal corridore che ha impiegato il minor tempo complessivo per coprire le tappe

Maglia Ciclamino (Classifica a Punti): Premia la regolarità e la velocità. I punti vengono assegnati ai traguardi volanti e agli arrivi. Le tappe sono divise in categorie (A, B, C, D) con punteggi diversi per favorire i velocisti nelle frazioni pianeggianti.

Maglia Azzurra (GPM): Destinata al miglior scalatore. I punti vengono raccolti in cima alle salite, suddivise in categorie di difficoltà, con la “Cima Coppi” (il punto più alto del Giro) che assegna il punteggio massimo.

Maglia Bianca (Miglior Giovane): Segue la logica della classifica a tempi, ma è riservata esclusivamente ai talenti nati dopo il 1° gennaio 2001.

Gli abbuoni: il Giro può decidersi qui

In un Giro che si gioca spesso sul filo dei secondi, gli abbuoni rappresentano l’arma strategica per scalare la generale senza necessariamente staccare gli avversari in salita.

Arrivi di tappa : Ogni frazione in linea (escluse le cronometro) regala ai primi tre classificati rispettivamente 10″, 6″ e 4″.

Il “Chilometro Red Bull” : La grande novità confermata per il 2026. In ognuna delle 20 tappe in linea è presente un arco che delimita un chilometro speciale. Il primo a transitarvi riceve 6″, il secondo 4″ e il terzo 2″. Chi vince questo speciale traguardo riceve inoltre un premio in denaro e la possibilità di indossare un numero dorsale distintivo.

Traguardi Volanti: Il secondo traguardo volante di ogni tappa (quello che non assegna punti per la Maglia Ciclamino) mette in palio 3″, 2″ e 1″ per la classifica generale.

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La “tagliola” del tempo massimo

Se per i corridori che puntano alla maglia rosa, le tappe di alta montagna rappresentano un’opportunità per tanti altri sono una trappola a cui dover sfuggire. Anche perché bisogna fare i conti con la tagliola del tempo massimo che viene calcolato aggiungendo una percentuale sul tempo del vincitore in base alla difficoltà della tappa e alla velocità media. E se non si resta nel tempo massimo stabilito….si va a casa. Queste le 4 categorie:

Cat. A (Crono): Tempo del vincitore aumentato del 30% (o 33% in base alla specifica del regolamento 2026).

Cat. B (Pianura): Dal 7% al 10% (es. 10% se la media supera i 45 km/h).

Cat. C (Media difficoltà): Dall’11% al 13%.

Cat. D (Alta montagna): Fino al 22% per le tappe più corte e dure (sotto i 150-165 km).

Neutralizzazione: In caso di cadute o incidenti negli ultimi chilometri (fissati a 3 km o 5 km a seconda della pericolosità del finale), ai corridori coinvolti viene assegnato il tempo del gruppo di cui facevano parte.

Le possibili infrazioni e il VAR

Nello sport del 2026 non può mancare l’uso della tecnologia, quello che nel calcio è diventato ormai noto come il VAR. Se prima le infrazioni dei ciclisti dovevano essere “viste” dalla giuria, ora c’è l’ausilio della tecnologia. E sono diverse le irregolarità che i corridori possono commettere nel corso di una tappa.

Scia e Traino : Sfruttare la scia dell’ammiraglia o di altre auto comporta pesanti penalità in tempo o la squalifica (specialmente nelle cronometro). Il “traino” (attaccarsi fisicamente all’auto) porta all’esclusione immediata.

Rifornimento irregolare : È vietato ricevere cibo o borracce negli ultimi 20 km (rifornimento “fuori tempo”), salvo deroghe della giuria in caso di caldo estremo.

La tecnologia nel ciclismo: Gli ufficiali di gara utilizzano riprese video in tempo reale per sanzionare manovre pericolose nelle volate (cambi di traiettoria improvvisi) o spinte tra corridori.

Ammende e Penalità: Il regolamento UCI prevede sanzioni graduate: dalle multe in franchi svizzeri alle penalizzazioni in punti per le varie classifiche, fino alla sanzione massima del declassamento all’ultimo posto del gruppo di appartenenza.

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