Il Giro d’Italia strizza l’occhio a Pogacar, torna la “salita di Pantani” ma l’UCI preoccupa. Ganna riparte dai Mondiali su pista

Prime indiscrezioni sull’edizione 2027 della corsa rosa che dovrebbe tornare a ospitare il mitico Mortirolo in quella che sarà la tappa regina

Mancano ancora molti mesi al Giro d’Italia 2027 ma già arrivano le prime indiscrezioni sul possibile ritorno e soprattutto sul ritorno di una delle montagne più iconiche della corsa rosa, il Mortirolo. Secondo le prime voci che circolano la partenza della corsa dovrebbe essere da Trieste ma con una tappa che si dovrebbe sviluppare completamente in Slovenia, magari con il tentativo di attrarre la presenza a Pogacar.

Torna il Mortirolo, le prime indiscrezioni sul Giro 2027

La presentazione ufficiale del prossimo Giro d’Italia 2027 avverrà solo il prossimo 3 novembre quando si conoscerà il percorso sia della gara maschile che di quella femminile. Ma arrivano le prime indiscrezioni su come si svilupperà la corsa rosa che dovrebbe prendere il via da Trieste. La novità più importante riguarda però il ritorno del mitico Mortirolo. Ad anticiparlo è stato Gigi Negri, referente di RCS per le tappe della corsara che a La Provincia Unica TV ha rivelato l’arrivo della tappa ad Aprica: “Sarà la tappa regina della prossima corsa rosa e per noi è un grande motivo di orgoglio. Posso solamente svelare che l’arrivo sarà ad Aprica perché il prossimo anno la località turistica festeggerà i 100 da Comune e lo farà con un grande evento”. Non si tratta di una notizia da poco conto visto che il Mortirolo è una salita mitica associata all’immagine del leggendario Marco Pantani.

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Il Giro strizza l’occhio a Pogacar ma occhio all’UCI

Come già rivelato nei giorni scorsi, RCS ha cominciato la sua opera di “reclutamento” di Tadej Pogacar. La presenza del fuoriclasse sloveno rappresenterebbe una notizia fondamentale per la corsa e per farlo, gli organizzatori avrebbero pensato a una tappa che si dovrebbe sviluppare perlopiù in Slovenia. La prima frazione, quella con partenza e arrivo a Trieste, si correrebbe proprio nel paese dell’ex campione del Mondo, un modo magari anche per compensarlo dalla possibilità di non aver potuto disputare gli Europei sulle strade di casa. Ma per RCS i problemi rischiano di arrivare anche dall’UCI. L’Unione Ciclistica Internazionale sta pensando a nuove soluzioni da apportare allo sport e tra queste ci potrebbe essere anche una proposta di revisione dei grandi giri, sul tavolo ci sarebbe anche la possibilità di ridurre (e in modo netto) le tre corse più importanti per provare a facilitare la partecipazione dei migliori ciclisti.

Ganna riparte dai Mondiali su pista

Dopo la medaglia d’argento nella crono individuale e quella d’oro nella mixed relay, Filippo Ganna ha deciso di rinunciare alla possibilità di disputare gli Europei per concentrarsi sui Mondiali su pista in programma a Shanghai dal 14 al 18 ottobre. Insieme a lui ci sarà un altro dei big azzurri come Jonathan Milan per andare a formare un quartetto di grandi speranze insieme ai giovani Magagnotti, Stella e Fiorin. Tra le donne ci sarà la coppia d’oro delle ultime Olimpiadi formata da Chiara Consonni e da Vittoria Guazzini, con Elisa Balsamo che punta a qualcosa di importante.