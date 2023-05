Giro d'Italia, Buitrago doma le Tre Cime di Lavaredo

Il colombiano della Bahrain-Victorious batte Gee: Joao Almeida staccato da Primoz Roglic e Geraint Thomas, ancora in Maglia Rosa.

26-05-2023 17:54

E’ il colombiano Buitrago (alla quarta vittoria in carriera, prima stagionale: si era imposto qua anche un anno fa) a vincere la tappa che porta da Longarone alla Tre Cime di Lavaredo (7,1 km al 7,8% con gli ultimi 4 km costantemente sopra il 10%), la più dura di questa edizione.

Poco prima del Passo Campolongo, prima salita di giornata, attaccano in quindici corridori: è la Ineos a mantenere il gruppo a circa 7′; Derek Gee cerca il guizzo non appena la strada si inerprica verso la Cima Coppo, con Santiago Buitrago abile nel distanziare il generoso canadese a un chilometro dal traguardo. Tra gli uomini di classifica accende la miccia Primoz Roglic, ma Geraint Thomas risponde con piglio, lasciando una manciata di secondi allo sloveno: i due staccano l’alfiere della UAE EmIrates Joao Almeida, che taglia assieme a Damiano Caruso (ritornato 4o) il traguardo. Oltre alla Maglia Rosa di Geraint Thomas, non cambiano padrone quella Bianca (Joao Almeida), quella Ciclamino (Milan) e quella Azzurra (Pinot).

Domani si decide il Giro d’Italia, la cronometro che prevede la salita sul Monte Lussari può ancora fare la differenza.

Questa la top-10 odierna

1 BUITRAGO Santiago Bahrain – Victorious

2 GEE Derek Israel – Premier Tech 0:51

3 CORT Magnus EF Education-EasyPost 1:46

4 ROGLIČ Primož Jumbo-Visma 1:46

5 THOMAS Geraint INEOS Grenadiers 1:49

6 ALMEIDA João UAE Team Emirates 2:09

7 CARUSO Damiano Bahrain – Victorious 2:09

8 ARENSMAN Thymen INEOS Grenadiers 2:09

9 PINOT Thibaut Groupama – FDJ 2:16

10 RUBIO Einer Augusto Movistar Team 2:26

Questa la top della generale