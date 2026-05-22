Giro d'Italia, la maglia rosa Eulalio a rischio penalizzazione: attacco in diretta tv, "attento a fare così"

Il portoghese, protagonista di una foratura e a lungo in scia alla sua ammiraglia, pizzicato da Magrini di Eurosport: "Se la giuria gli togliesse 20 secondi avrebbe poco da dire".

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

La maglia rosa a rischio penalizzazione? Ha del clamoroso quanto accaduto nelle fasi iniziali della tredicesima tappa del Giro d’Italia, da Alessandria a Verbania: frazione pianeggiante per gran parte del suo percorso ma caratterizzata da un paio di salite nella parte finale. Afonso Eulalio, il portoghese che ha iniziato la corsa al comando della classifica generale con 33 secondi di vantaggio sul danese Jonas Vingegaard, è stato “pizzicato” in diretta in un comportamento che ha fatto imbestialire Riccardo Magrini, l’ex ciclista e dirigente sportivo, apprezzato commentatore di ciclismo per Eurosport.

Giro d’Italia, la foratura di Eulalio nella tappa 13

Una tappa che in teoria non avrebbe dovuto riservare particolari insidie a Eulalio, a eccezione dei due GPM del finale “nervoso”, ma che in realtà qualche problemino l’ha creato sin da subito. Il portoghese, infatti, è incappato in una foratura che ha provocato un po’ di apprensione alla sua squadra, la Bahrain Victorious, perché in quel frangente l’andatura del gruppo era piuttosto elevata. Fortunatamente per il ciclista lusitano, il lavoro dei compagni ha consentito di recuperare il gap in brevissimo tempo: in meno di cinque minuti Eulalio è tornato a contatto col gruppo principale, di cui ovviamente faceva parte Vingegaard.

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Eulalio “furbetto”: il portoghese pizzicato in scia

Non è stato questo episodio, però, a far inalberare Magrini (e non solo, visto che diversi appassionati hanno segnalato la circostanza sui social): Eulalio, infatti, si è reso protagonista di una condotta giudicata “a rischio”. In particolare, durante un’inquadratura da parte di uno degli operatori moto al seguito delle retrovie del gruppo, si è potuto “apprezzare” come Eulalio sia rimasto in scia alla sua ammiraglia per un periodo piuttosto lungo. Immediato il monito del commentatore, dai toni piuttosto piccati: “Occhio a stare là dietro per così tanto tempo, poi se arriva il comunicato della giuria che dice ‘ti do 20 secondi di penalità’ gli rimane poco da gestire. Attento Eulalio a fare così“.

Penalizzazione per la maglia rosa? Il regolamento

Mettersi in scia a un’auto o a una moto, infatti, è vietato in modo perentorio dal regolamento del Giro (e di tutte le corse ciclistiche), così come “agganciarsi” troppo a lungo all’ammiraglia durante particolari operazioni di soccorso o di smistamento borracce. Chi fa il furbo, come sottolineato nel corso della diretta tv, può incappare in sanzioni come la penalizzazione in classifica generale. Venti secondi possono sembrare pochi, ma in un’edizione così equilibrata della corsa rosa possono fare la differenza, soprattutto per uno come Eulalio che sta difendendo con le unghie la leadership in graduatoria guadagnata nelle prime tappe.