Giro d’Italia, Milan sfata il tabù e conquista Roma: Vingegaard realizza la Tripla Corona ed entra nella storia

Con la conquista del Giro d'Italia Vingegaard entra nella stretta cerchia dei corridori in grado di conquistare la Tripla Corona, mentre Milan addolcisce con una bella vittoria a Roma un'edizione amara e condita da tante beffe

Con l’arrivo a Roma si è chiusa anche la 109esima edizione del Giro d’Italia che, come da previsione, è stata vinta con enorme distacco da Jonas Vingegaard, che realizza così la Tripla Corona entrando nella ristrettissima cerchia dell’élite storica del ciclismo. A vincere la tappa è però stato l’azzurro Jonathan Milan, che si riscatta dopo le beffe dei giorni precedenti.

Milan sfata il tabù e conquista Roma

Fino a oggi quello di Milan era stato un’edizione del Giro decisamente sottotono e, soprattutto, condita da parecchie beffe che gli avevano impedito di raccogliere una vittoria di tappa tanto ambita. Vittoria che però è finalmente riuscito a conquistare in occasione dell’arrivo a Roma ottenuta allo sprint finale precedendo Giovanni Lonardi e Paul Penhoet. Chiude addirittura fuori dai primi 10 uno scarico Paul Magnier che però si può consolare con la maglia ciclamino.

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Milan: “Chiudere il Giro così è importante a livello di testa”

Meglio tardi che mai per Milan, che ha poi commentato così la sua quinta vittoria in carriera al Giro d’Italia: “Diciamo che è stata bella sofferta abbiamo sempre cercato di dare il massimo, abbiamo sempre creduto in noi stessi nonostante i risultati lontani dalle nostre aspettative; è il bello di supportarsi in gara e fuori. Devo ringraziarli, non è facile essere sempre lì e mancare la vittoria. Sono contento di aver chiuso il Giro così. Mi è piaciuto lo sprint, mi è piaciuto vincere in questa bellissima città, il Friuli ieri mi ha dato una bella spinta, voglio ringraziare i tifosi presenti sul percorso, è stato speciale ieri così come oggi. Chiudere così il Giro è importante a livello di testa, non è stato facile essere sempre lì e non riuscire a cogliere qualcosa. E’ stato importante il lavoro di squadra anche al di fuori della Corsa, io ero debitore ai miei compagni. Questo è il frutto di una lunga collaborazione”.

Vingegaard nella storia con la Triplice Corona

Ad aggiudicarsi il Trofeo Senza Fine è stato, come da aspettative, Vingegaard, che ha dominato la classifica generale dando oltre cinque minuti di distacco a Felix Gall e più dei sei a Jai Hindley. Un trionfo che permette al danese di completare la Triplice Corona avendo conquistato nel 2022 il Tour de France e nel 2025 la Vuelta a Espana. Un’impresa che consacra Jonas tra i grandissimi e che gli permette di entrare nella ristrettissima cerchia di otto ciclisti in grado di conquistare tutti i Grandi Giri in carriera: Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Alberto Contador, Vincenzo Nibali e Chris Froome gli altri ad avercela fatta.