Giro Next Gen, l’Italia si aggrappa a Lorenzo Finn: la speranza azzurra è il favorito. Ma il paragone con Seixas è pesante

Domenica comincia il Giro d’Italia dedicato agli under 23, la speranza italiana è sul campione del Mondo Lorenzo Finn, è lui uno dei grandi favoriti della corsa ma quanto pesa il confronto con Seixas

Il Giro d’Italia Next Gen è alle porte. Otto tappe che metteranno a confronto alcuni dei migliori under 23 del mondo del ciclismo. L’Italia spera e punta forte su Lorenzo Finn che arriva sulle strade della corsa rosa anche con la “corazza” della maglia di campione del mondo. Il ligure è uno dei favoriti per la vittoria finale e alla vigilia della corsa che comincerà domenica 14 giugno sembra non accusare il peso della pressione.

Le parole di Finn alla vigilia

Lorenzo Finn non deve fare i conti solo con gli avversari che vanno a caccia della maglia rosa ma anche con la pressione con cui in realtà da anni deve fare i conti. Ma il 19enne di Genova alla vigilia del Giro sembra avere lo spirito giusto per provare ad azzannare la corsa: “Avere gli occhi puntati su di me, con la maglia iridata, non è un peso ma è un autentico privilegio. Mi sto godendo al meglio questa esperienza con l’entusiasmo di chi si sta costruendo il proprio motore, senza avere ancora le pressioni dei professionisti”.

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La cosa più importante per Finn è quella di aver superato l’infortunio patito nel corso della caduta al Tour of the Alps: “Il polso sembra me nuovo anche se sento ancora un po’ di dolore. L’unica fortuna che ho avuto è il fatto che avevamo già in programma una pausa fino al Next Gen e questo mi ha aiutato a recuperare più velocemente”.

Il paragone pesante con Seixas

Una rivalità giovanile che per il momento non si è ancora trasferita a livello senior. Il momento un po’ delicato che sta vivendo il ciclismo italiano che da tempo è alla ricerca di un “portabandiera” in grado di dare battaglia nei grandi giri e sul nome di Lorenzo Finn, dopo i suoi successi giovanili, si è creato subito grande hype. Il talento ligure ha vissuto una grande rivalità con il francese Paul Seixas con i due che si sono dati battaglia al Giro della Lunigiana, ai Mondiali juniores e al Tour de l’Avenir. Qualche volta ha avuto la meglio il francese, a volte l’azzurro. Ora Seixas si è già lanciato nel mondo dei grandi con la sua partecipazione al Tour de France che ha già scatenato i tifosi transalpini. La pressione su Finn, dopo i successi di Paul, è andata crescendo negli ultimi mesi, spesso risultando anche pesante. Ma nel ciclismo come negli altri sport il percorso di ogni atleta è diverso e quindi pensare che Finn possa essere già al livello di Seixas è di base sbagliato.

Le otto tappe del Giro d’Italia Next Gen

La partenza del Giro d’Italia Next Gen è in programma domenica 14 giugno con la prima tappa in programma da Reggio Calabria a Vibo Valentia, si resta in Calabria anche con la seconda frazione nei 154 km che vanno da Tropea a Crotone in una giornata dedicata alle ruote veloci. Il terzo giorno si comincia ad andare sui percorsi più duri con la tappa da Sibari e Villa d’Agri. L’arrivo in Campania è in programma con la quinta frazione internamente incentrata a bacoli su un circuito da affrontare 5 volte. Il primo arrivo in salita è in programma nella sesta tappa quella che va da Velletri a Subiaco. La tappa più dura è la settimana con la frazione da Sulmona a Piana delle Mele, prima della chiusura con la crono di 22,2 chilometri che va da Villa Sant’Angelo a L’Aquila.