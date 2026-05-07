Giro d’Italia, Gregorio e Magrini contro Pancani e Cassani: la sfida della tv. E Rai 2 deve rivoluzionare il palinsesto

Tutto pronto per il Giro d’Italia che va in scena da venerdì 8 maggio fino a domenica 31 maggio: tutte le 21 tappe della Corsa Rosa saranno trasmesse in chiaro dalla Rai. Tutti i programmi e a chi sono affidate le telecronache

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Tutto pronto per il Giro d’Italia che comincia venerdì 8 maggio a Nessebar per concludersi il 31 maggio a Roma. C’è grande voglia di vedere all’opera i migliori ciclisti darsi battaglia a cominciare dalla tappa in Bulgaria per poi proseguire su tutto lo stivale. Ma il Giro non è solo competizione tra ciclisti ma anche tra tv che provano ad accaparrarsi gli appassionati italiani del pedale e dunque è sfida anche tra Rai ed Eurosport.

Le voci di Rai ed Eurosport

La Corsa Rosa è pronta ad accendersi, Vingegaard è il grande favorito della vigilia. Ma la sfida non sarà solo sulle strade, tra salite, discese e arrivi in sprint. La battaglia si sposta anche nel mondo delle televisioni che vogliono dare grande risalto a uno dei principali eventi sportivi italiani. E sarà anche una battaglia di voci. La telecronaca della Rai è affidata al giornalista Francesco Pancani che al suo fianco avrà due analisti di eccezioni come Stefano Garzelli e Davide Cassani, con un trittico già consolidato dalla passata edizione. Eurosport che da tempo ha investito tantissimo nel mondo del ciclismo non cambia la sua formazione vincente. Il telecronista sarà Luca Gregorio che avrà come sempre al suo fianco Riccardo Magrini ma nel corso delle tappe ci saranno gli interventi anche di Wladimir Belli e di Moreno Moser. Da una parte ci sarà lo stile più “classico” della tv di stato, dall’altra il racconto un po’ più leggero di Eurosport.

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Rai 2 rivoluziona il palinsesto

Come sempre la Rai è intenzionata a dedicare grandissimo spazio al Giro d’Italia che resta ancora uno degli eventi di punta della televisione di stato. Un impegno importante quello portato avanti da viale Mazzini che porta nei fatti anche a una rivoluzione nel palinsesto di Rai 2 che diventa il canale del Giro. Per lasciare spazio alla Corsa Rosa non andrà più in onda l’approfondimento giornalistico “2 di Picche” di Tommaso Cerno e salta anche l’appuntamento con Ore 14 di Milo Infante. Termina la stagione di BellaMa’ di Pierluigi Diaco e arriva alla conclusione anche la Porta Magica di Andrea Delogu. La programmazione classica di Rai 2 ritorna dopo le 18 con la fine del Processo alla Tappa.

Giro d’Italia: il palinsesto di Rai ed Eurosport

Come anticipato la Rai ha deciso di investire molto sul Giro d’Italia con il palinsesto che comincia con Giro Mattina che andrà in onda circa un’ora prima rispetto all’inizio della tappa. Il via dalla tappa va in onda su RaiSport fino alle 14, poi ci sarà il collegamento con Rai 2 per Giro in Diretta e Giro all’arrivo prima del Processo alla Tappa che comincia dopo la fine della frazione fino alle 18. Ancora la sarà un appuntamento su RaiSport con TGiro e a mezzanotte con RiGiro con i momenti salienti della frazione. Eurosport offre invece la diretta integrale di tutte le tappe su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max e Dazn. Dopo la tappa invece ci sarà il consueto approfondimento sul canale YouTube di Eurosport.

Dove vedere il Giro d’Italia e gli approfondimenti

Rai

Giro Mattina: un’ora prima della partenza – RaiSport

Prima Diretta: fino alle 14 – RaiSport

Giro in Diretta e Giro all’Arrivo – Rai2

Processo alla Tappa fino alle 18 – Rai 2

Eurosport