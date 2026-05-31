Giro d'Italia Women, Lorena Wiebes squalificata: bici irregolare. Elisa Balsamo maglia rosa, team furibondo

La campionessa olandese esclusa dalla corsa perché la sua bicicletta pesava 20 grammi meno del consentito, la sua squadra - la SD-Worx - protesta. La sprinter azzurra nuova leader.

Se il Giro d’Italia dei maschietti è alle battute finali, con la passerella di Roma destinata a celebrare il Career Slam di Jonas Vingegaard nelle grandi corse a tappe, il Giro d’Italia Women è appena agli inizi. Ma è già dilaniato dalle polemiche. L’esito della prima tappa, da Cesenatico a Ravenna con arrivo in volata, è stato infatti ribaltato da una clamorosa decisione della giuria che ha squalificato la vincitrice, Lorena Wiebes. La campionessa olandese è stata esclusa per una motivazione che ha lasciato sbigottiti in primis il suo team, la SD-Worx, e più in generale tutti gli appassionati: “irregolarità nella bicicletta”.

Giro d’Italia Women, successo e squalifica per Wiebes

Wiebes si era imposta in volata nella prima tappa della corsa rosa femminile, che si è sviluppata interamente tra le strade della Romagna con partenza dalla cittadina natale dell’indimenticato Marco Pantani e arrivo a Ravenna. L’olandese, una delle velociste di punta del ciclismo femminile, aveva naturalmente festeggiato al traguardo anche la conquista della prima maglia rosa. Ma il verdetto della commissione ha cancellato l’esito della gara. La bici di Wiebes, infatti, è risultata pesare meno del consentito: 6,78 chilogrammi. Un minus di appena venti grammi, sufficiente però per decretarne non solo la perdita della vittoria e della maglia, ma addirittura l’esclusione dalla corsa.

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La SD-Worx protesta: “Dubbi su procedure di pesatura”

Attraverso una nota, la SD-Worx si è detta anzitutto “sbalordita dalla decisione della commissione dei commissari UCI“. Poi ha paventato complotti: “Il team nutre seri dubbi sulle procedure di pesatura delle biciclette al Giro d’Italia femminile. Ad esempio, si è riscontrata una differenza di peso di oltre 50 grammi tra la prima e la seconda pesatura della bicicletta di Wiebes dopo l’arrivo della tappa a Ravenna. Wiebes ha utilizzato questa bicicletta in diverse occasioni in questa stagione (ottenendo numerose vittorie) sempre con la stessa configurazione. Era già stata pesata, e il team non comprende quindi come lo stesso mezzo possa ora essere improvvisamente al di sotto del peso minimo richiesto“.

Balsamo, vittoria a tavolino e maglia rosa tra le polemiche

Le proteste della squadra di Wiebes difficilmente avranno il potere di cambiare la decisione della giuria, che nel frattempo ha consentito a Elisa Balsamo di vincere “a tavolino” la prima tappa del Giro d’Italia Women e di indossare di conseguenza la maglia rosa alla partenza della seconda frazione, da Roncada a Caorle. Una tappa, almeno sulla carta, che pure dovrebbe concludersi con una volatona di gruppo. “Il Team SD Worx ritiene che la squalifica di Wiebes sia una sanzione eccezionalmente severa“, è la conclusione del comunicato, che semina veleni, ombre e sospetti sulla versione femminile della corsa rosa.