Giro delle Fiandre, Pogacar, Van der Poel ed Evenepoel oscurati dalla Rai: dove vederlo, il percorso e gli italiani in gara

Tutto pronto per la seconda Monumento della stagione: ancora una volta il grande favorito sarà Tadej Pogacar ma la storica corsa belga non sarà trasmessa in chiaro dalla Rai, ecco come seguirla in tv e streaming

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Tutto pronto per l’edizione 2026 del Giro delle Fiandre secondo appuntamento con le classiche Monumento della stagione. Un appuntamento che arriva nella domenica di Pasqua e che vede Tadej Pogacar ancora come il grande favorito. Ruolo da outsider per gli italiani Bettiol, Trentin e Mozzato. La corsa però sarà visibile solo degli abbonati, niente trasmissione in chiaro.

Giro delle Fiandre 2026: il percorso

La seconda corsa monumento della stagione è pronta al via. La tensione sale in vista di uno dei appuntamenti più attesi della stagione. Il percorso promette grande spettacolo. Il Giro delle Fiandre si sviluppa su 278,2 chilometri che vanno da Anversa a Oudenaarde. Dopo i primi 100 chilometri di gara, la corsa si accende con Lippenhovestraat e Paddestraat. Il primo muro arriva a 135 km dal traguardo con l’Oude Kwaremont che dà il via a una lunga serie di asperità. Ed è proprio l’accoppiata Pide Kwaremont-Pateberg, prima del tratto pianeggiante finale, che potrebbe decidere la corsa.

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I favoriti e gli italiani in gara

Il grande favorito della gara manco a dirlo è Tadej Pogacar che dopo aver conquistato la Milano-Sanremo punta a vincere tutte e cinque le Monumento della stagione. Al Fiandre ha già avuto successo visto che ha conquistato le edizioni 2023 e 2025. I rivali, al netto di sorprese, sono quelli di sempre con Mathieu van der Poel a caccia di rivincite dopo la sconfitta alla Milano-Sanremo. L’incognita è rappresentata da Remco Evenepoel mentre il ruolo di terzo incomodo potrebbe occuparlo Wout van Aert. Pochi gli italiani in gara. Dopo aver vinto la Dwars, Filippo Ganna non sarà della partita. Le speranze italiane sono affidate ad Alberto Bettiol, ultimo azzurro ad aver vinto la Monumento ma la condizione del 2019 è decisamente lontana. In gara anche Matteo Trentin e Luca Mozzato (secondo nel 2024). Avranno tutti il ruolo di outsider.

Giro delle Fiandre, niente Rai: dove vederlo

Così come nella passata edizione non sarà possibile vedere in chiaro il Giro delle Fiandre 2026. La Rai infatti non trasmetterà l’evento, che in Belgio viene considerato come un momento imperdibile. I diritti per la trasmissione dell’evento sono del gruppo Warner-Discovery che trasmetterà la gara su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max e su Dazn. Stesso discorso vale anche per la Amstel Gold Race, mentre la Rai trasmetterà le altre due Monumento primaverili: il 12 aprile la Parigi-Roubaix e il 26 aprile la Liegi-Bastogne-Liegi.