Giro di Lombardia: l'Uci indaga dopo l'incidente di Schachmann

L’Unione ciclistica Internazionale ha annunciato di aver aperto un’inchiesta sull’incidente avvenuto negli ultimi chilometri del Giro di Lombardia, quanto un’auto privata ha tagliato la strada al corridore Maximilian Schachmann, investendolo.

Il direttore ciclismo di Rcs Sport Mauro Vegni è tranquillo: “L’Uci indaghi pure, e poi faccia quello che vuole. Noi contatti non ne abbiamo avuti, abbiamo solo letto il comunicato. Sulla sicurezza noi facciamo la nostra parte al massimo. In un percorso di 230 km ci sono migliaia di accessi, sta anche alla gente rispettare le regole: quando trovo dei nastri io mi fermo. Ma adesso è tutto da verificare, lasciamo agli inquirenti indagare. Sono molto dispiaciuto per quanto successo ma anche cosciente che è complicato: per bloccare ogni singolo accesso ci vorrebbero tremila uomini, mica si può”, sono le parole riportate dalla Gazzetta dello Sport.

OMNISPORT | 17-08-2020 11:48