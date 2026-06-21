Giro di Svizzera, Pogacar stravince infliggendo distacchi clamorosi. Tiene banco la multa a Van der Poel per "comportamento inappropriato"

Tadej Pogacar dopo aver vinto il Romandia conquista, dominando con distacchi notevoli, il Giro di Svizzera. Ora una pausa per stare anche vicino alla compagna Zigart infortunata. E al Tour de France si preparano con un nuovo regolamento per la maglia verde

Tadej Pogacar ha aggiunto un’altra competizione nella sua sala dei trofei, conquistando per la prima volta in carriera il Tour de Suisse, o Giro di Svizzera che a dir si voglia. Il tutto a due settimane dal via del Tour de France, dove il corridore della UAE Team Emirates-XRG punta a trionfare per la quinta volta.

L’ultima tappa del Giro di Svizzera (con Pogacar che arriva da sicuro leader)

Intanto, l’ultima frazione della breve corsa a tappe elvetica ha visto i corridori affrontare i 151,1 km della Villars-sur-Ollon – Villars-sur-Ollon: un percorso circolare che ha previsto al suo interno l’ascesa del Col de la Croix, 7,9 km di lunghezza con pendenze medie al 6,2%, ma da riaffrontare altre tre volte e con un versante da 19,6 km e medie che salivano al 7%. Un tappone con dislivello sopra i 4.000 metri, ideale per sprigionare le qualità dell’implacabile Pogacar che arrivava a quest’ultima giornata dopo aver dominato la cronometro di ieri e con un vantaggio sul secondo nella classifica generale, Richard Carapaz, di 4 minuti e 22 secondi.

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Lo sloveno ha sverniciato negli 800 metri finali della tappa Lenny Martinez, il quale è stato uno dei corridori ad aver animato la giornata con una fuga dai primi chilometri. Il corridore della Bahrain Victorious ha sfiorato l’impresa, venendo poi relegato al secondo posto al traguardo. Pogacar ha così vinto tre tappe su cinque del Tour de Suisse, a cominciare dalla prima con partenza e arrivo a Sondrio. E anzi, in quest’ultima giornata ha preferito non strafare come suo solito, muovendo le ostilità ai -9 km al traguardo e sull’ultima ascesa del Col de la Croix, dove ha avuto la meglio sui vari corridori davanti a lui. E neanche gli uomini di classifica hanno provato ad impensierirlo.

Gaffuri migliore degli italiani

Pogacar insomma ha annichilito non solo fisicamente ma anche mentalmente gli avversari? Il fatto è che quando c’è lui in gara si intuisce che le sorti della competizione saranno inevitabilmente segnate. Carapaz ha comunque salvato la piazza d’onore della generale, ma con un distacco salito a 6 minuti e 22: consideriamo che parliamo di una breve corsa a tappe, e questi gap sono più affini ai grandi giri. Terzo posto, a 6 minuti e 53, per Mathias Vacek della Lidl-Trek. Nessun italiano in top ten: il migliore è Mattia Gaffuri della Picnic PostNL, quindicesimo a 12 minuti e 39 di ritardo.

Pogacar rivolge un pensiero alla compagna Urska Zigart infortunata

E mentre Martinez non ha nascosto la sua delusione nelle interviste post-gare (“Tadej vince parecchie corse e ha voluto vincere anche questa, ma di certo non gli chiederò mai di lasciarmi la vittoria”), Pogacar, reduce pure dal successo al precedente Giro della Romandia, ha parlato di “giornata dura e percorso che diventava impegnativo giro dopo giro”. “È stata una giornata brutale, ma è stato un bel test che è andato bene”, ha proseguito, spiegando che passerà ora qualche giorno a casa dalla sua compagna, Urska Zigart, alle prese con i postumi di una caduta al Tour de Suisse femminile (tanto da spingere lo sloveno, che per lei aveva rinunciato anche alle Olimpiadi di Parigi, a mollare la corsa prima di avere notizie rassicuranti sulle sue condizioni).

L’incredibile multa a Mathieu van der Poel

Facendo un passo indietro, questo Tour de Suisse verrà ricordato anche per la disavventura subita da Mathieu van der Poel, che nella cronometro di ieri si era sistemato nella hot seat del momentaneo leader della prova contro il tempo, per poi essere beffato di una manciata di centesimi da Pogacar. Ebbene, il corridore della Alpecin-Premier Tech, patendo le temperature prossime ai 40 gradi della canicola svizzera, si è accomodato senza vestire la sua maglia, a torso nudo e tale rimanendo sino a quando non è stato costretto a sloggiare.

Cosa che però non è stata gradita per nulla dall’UCI. La cui giuria ha poi multato il corridore olandese con una multa di 500 franchi svizzeri per un comportamento “non appropriato”, giacché i corridori sono tenuti a non togliersi la propria maglia. La ratio è simile a quella che vide lo scorso anno Isaac del Toro stangato di 200 franchi svizzeri per essere giunto al traguardo della Milano-Torino, da lui vinta, con la zip della maglia completamente abbassata. Un comportamento che anche in questo caso “danneggiava l’immagine dello sport” (e degli sponsor, che vorrebbero essere sempre ben visibili).