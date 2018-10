Giro d'Italia 2019, tutte le tappe

Oggi a Milano è stta presentata la 102esima edizione del Giro d'Italia, che partirà da Bologna l'11 maggio e si concluderà in Veneto il 2 giugno. Ospiti d'onore alla presentazione: il vincitore della scorsa edizione Chris Froome, il campione italiano in linea Elia Viviani e il primatista a cronometro Gianni Moscon. Presenti inoltre grandi ex come Francesco Moser, Vittorio Adorni, Gianni Motta, Giuseppe Saronni e Gianni Bugno.

Per questa edizione saranno tre le cronometro, sei le tappe a bassa difficoltà, sette quelle di media e cinque di alta difficoltà.

Ecco le tappe del Giro d'Italia 2019:

1a tappa: Bologna – San Luca (Cronometro, 8.2 km)

2a tappa: Bologna – Fucecchio (200 km)

3a tappa: Vinci – Orbetello (219 km)

4a tappa: Orbetello – Frascati (228 km)

5a tappa: Frascati – Terracina (140 km)

6a tappa: Cassino – San Giovanni Rotondo (233 km)

7a tappa: Vasto – L’Aquila (180 km)

8a tappa: Tortoreto Lido – Pesaro (235 km)

9a tappa: Riccione – San Marino (Cronometro, 34.7 km)

Giorno di riposo

10a tappa: Ravenna – Modena (147 km)

11a tappa: Carpi – Novi Ligure (206 km)

12a tappa: Cuneo – Pinerolo (146 km)

13a tappa: Pinerolo – Ceresole Reale (188 km)

14a tappa: Saint Vincent – Courmayeur (131 km)

15a tappa: Ivrea – Como (237 km)

Giorno di riposo

16a tappa: Lovere – Ponte di Legno (226 km)

17a tappa: Commezzadura – Anterselva (180 km)

18a tappa: Valdaora – Santa Maria di Sala (220 km)

19a tappa: Treviso – San Martino di Castrozza (151 km)

20a tappa: Feltre – Croce d’Aune/Monte Avena (193 km)

21a tappa: Verona – Verona (Cronometro, 15.6 km)

SPORTAL.IT | 31-10-2018 18:30