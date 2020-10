Giro d'Italia, Demare conquista il primo arrivo in volata

E’ Arnaud Demare a conquistare la prima volata di gruppo al Giro d’Italia 2020. Il francese della Groupama-FDJ batte al fotofinish Peter Sagan e Davide Ballerini all’arrivo della quarta tappa della Corsa Rosa, da Catania a Villafranca Tirrena.

Non partecipa alla volata di gruppo Fernando Gaviria, uno dei favoriti per la vittoria della frazione, che perde contatto con il plotone a pochi chilometri dalla fine e nonostante lo sforzo dei gregari della UAE Emirates non riesce a rientrare, complice anche un’andatura altissima in testa.

Resta in maglia rosa Joao Almeida, che aggiunge due secondi al suo vantaggio su Jonathan Caicedo grazie a un abbuono conquistato al traguardo volante di Barcellona Pozzo di Gotto.

OMNISPORT | 06-10-2020 16:41