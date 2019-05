Giro d'Italia: Gaviria si candida per le volate

Fernando Gaviria parteciperà alla 102/a edizione del Giro d’Italia di ciclismo, che scatterà da Bologna l’11 maggio. La presenza dello sprinter colombiano è stata ufficializzata oggi dalla UAE Emirates. “Con gran piacere tornerò sulle strade del Giro, una corsa con la quale sento di avere un rapporto particolare – le parole di Gaviria -.

Proprio al Giro 2017 la mia carriera ha trovato una dimensione internazionale. La maglia della classifica a punti e le quattro vittorie di tappa mi hanno proiettato nell’elite: sono stati momenti bellissimi e molto importanti per me”. Per il velocista colombiano gli obiettivi non mancano, anche alla luce dei numerosi arrivi che si adattano alle sue caratteristiche.

“Nella prima parte del Giro, i percorsi offriranno ai velocisti un buon numero di opportunità – spiega Gaviria -. Come spesso succede nella corsa rosa, però, non ci sono verdetti scontati. Sarà molto difficile lottare per la classifica a punti, perché la seconda parte del Giro sarà durissima”, spiega il colombiano.

VIRGILIO SPORT | 03-05-2019 17:00