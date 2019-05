Giro d'Italia, la classifica generale dopo la diciannovesima tappa

Nessuna grande novità nelle prime posizioni della classifica generale del Giro d'Italia numero 102 dopo la tappa numero 19, da Treviso a San Martino di Castrozza. Successo di Esteban Chaves, la maglia rosa rimane a Richard Carapaz.

1 ECU CARAPAZ Richard MOVISTAR TEAM

2 ITA NIBALI Vincenzo BAHRAIN – MERIDA 01' 54''

3 SLO ROGLIC Primoz TEAM JUMBO – VISMA 02' 16''

4 ESP LANDA MEANA Mikel MOVISTAR TEAM 03' 03''

5 NED MOLLEMA Bauke TREK – SEGAFREDO 05' 07''

6 COL LOPEZ Miguel Angel ASTANA PRO TEAM 05' 33''

7 POL MAJKA Rafal BORA – HANSGROHE 06' 48''

8 GBR YATES Simon Philip MITCHELTON – SCOTT 07' 17''

9 RUS SIVAKOV Pavel TEAM INEOS 08' 27''

10 ITA FORMOLO Davide BORA – HANSGROHE 10' 06''

11 SLO POLANC Jan UAE TEAM EMIRATES 10' 27''

12 RUS ZAKARIN Ilnur TEAM KATUSHA ALPECIN 10' 36''

13 GBR CARTHY Hugh John EF EDUCATION FIRST 14' 51''

14 USA DOMBROWSKI Joseph Lloyd EF EDUCATION FIRST 16' 51''

15 FRA MADOUAS Valentin GROUPAMA – FDJ 20' 52''

16 ITA MASNADA Fausto ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC 24' 50''

17 ITA CICCONE Giulio TREK – SEGAFREDO 26’ 26''

18 ESP DE LA PARTE Victor CCC TEAM 27' 12''

19 ESP NIEVE ITURRALDE Mikel MITCHELTON – SCOTT 27' 12''

20 EST KANGERT Tanel EF EDUCATION FIRST 29' 49''

21 ITA POZZOVIVO Domenico BAHRAIN – MERIDA 32' 42''

22 IRL DUNBAR Edward TEAM INEOS 37' 26''

23 ITA CARUSO Damiano BAHRAIN – MERIDA 44' 09''

24 KAZ ZEITS Andrey ASTANA PRO TEAM 52' 24''

25 FRA VUILLERMOZ Alexis AG2R LA MONDIALE 59' 03''

26 BEL SERRY Pieter DECEUNINCK – QUICK-STEP 1h 0' 17''

27 FRA BIDARD Francois AG2R LA MONDIALE 1h 02' 50''

28 AUS HAMILTON Lucas MITCHELTON – SCOTT 1h 03' 18''

29 AUS O’CONNOR Ben TEAM DIMENSION DATA 1h 04' 10''

30 COL CHAVES Esteban MITCHELTON – SCOTT 1h 07' 19''

SPORTAL.IT | 31-05-2019 18:32