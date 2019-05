Giro d'Italia, la classifica generale dopo la sedicesima tappa

La sedicesima tappa scuote la classifica del Giro d'Italia. Nibali attacca sul Mortirolo e rimescola le carte: ora in classifica generale lo Squalo è secondo, dietro a Carapaz e davanti a Roglic. Poi Landa e Mollema, dodicesimo Formolo.

CLASSIFICA GENERALE

1 CARAPAZ Richard MOVISTAR TEAM 70h 02’ 05” 0’ 00”

2 NIBALI Vincenzo BAHRAIN – MERIDA 01’ 47”

3 ROGLIC Primoz TEAM JUMBO – VISMA 02’ 09”

4 LANDA MEANA Mikel MOVISTAR TEAM 03’ 15”

5 MOLLEMA Bauke TREK – SEGAFREDO 05’ 00”

6 MAJKA Rafal BORA – HANSGROHE 05’ 40”

7 LOPEZ Miguel Angel ASTANA PRO TEAM 06’ 17”

8 YATES Simon Philip MITCHELTON – SCOTT 06’ 46”

9 SIVAKOV Pavel TEAM INEOS 07’ 51”

10 POLANC Jan UAE TEAM EMIRATES 08’ 06”

11 ZAKARIN Ilnur TEAM KATUSHA ALPECIN 10’ 02”

12 FORMOLO Davide BORA – HANSGROHE 11’ 51”

13 CARTHY Hugh John EF EDUCATION FIRST 14’ 38”

14 DOMBROWSKI Joseph Lloyd EF EDUCATION FIRST 14’ 52”

15 MADOUAS Valentin GROUPAMA – FDJ 18’ 21”

16 CICCONE Giulio TREK – SEGAFREDO 23’ 46”

17 NIEVE ITURRALDE Mikel MITCHELTON – SCOTT 24’ 50”

18 MASNADA Fausto ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC 26’ 25”

19 DE LA PARTE Victor CCC TEAM 27’ 46”

20 KANGERT Tanel EF EDUCATION FIRST 31’ 19”

21 POZZOVIVO Domenico BAHRAIN – MERIDA 32’ 26”

22 DUNBAR Edward TEAM INEOS 35’ 49”

23 CONTI Valerio UAE TEAM EMIRATES 37’ 22”

24 CATTANEO Mattia ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC 37’ 43”

25 CARUSO Damiano BAHRAIN – MERIDA 43’ 00”

26 ZEITS Andrey ASTANA PRO TEAM 43’ 37”

27 HENAO GOMEZ Sebastian TEAM INEOS 44’ 57”

28 HIRT Jan ASTANA PRO TEAM 45’ 43”

29 JUNGELS Bob DECEUNINCK – QUICK-STEP 51’ 04”

30 AMADOR Andrey MOVISTAR TEAM 55’ 03”

SPORTAL.IT | 28-05-2019 18:26