Giro d'Italia, la classifica generale dopo la tredicesima tappa

Nuovo stravolgimento nella classifica del 102° Giro d'Italia. La Pinerolo-Ceresole Reale non ha portato a un cambio della guardia al comando della graduatoria, dove resta lo sloveno Jan Polanc, ma ha fatto fare un balzo al vincitore di giornata Ilnur Zakarin, ora al terzo posto. Roglic e Nibali restano in seconda e quinta posizione, ma accorciano dal primo posto.

1 SLO POLANC Jan UAE TEAM EMIRATES 54h 28’ 59” 0’ 00”

2 SLO ROGLIC Primoz TEAM JUMBO – VISMA 02’ 25”

3 RUS ZAKARIN Ilnur TEAM KATUSHA ALPECIN 02’ 56”

4 NED MOLLEMA Bauke TREK – SEGAFREDO 03’ 06”

5 ITA NIBALI Vincenzo BAHRAIN – MERIDA 04’ 09”

6 ECU CARAPAZ Richard MOVISTAR TEAM 04’ 22”

7 POL MAJKA Rafal BORA – HANSGROHE 04’ 28”

8 ESP LANDA MEANA Mikel MOVISTAR TEAM 05’ 08”

9 RUS SIVAKOV Pavel TEAM INEOS 07’ 13”

10 COL LOPEZ Miguel Angel ASTANA PRO TEAM 07’ 48”

11 EST KANGERT Tanel EF EDUCATION FIRST 07’ 52”

12 GBR YATES Simon Philip MITCHELTON – SCOTT 08’ 14”

13 ITA FORMOLO Davide BORA – HANSGROHE 08’ 44”

14 ESP NIEVE ITURRALDE Mikel MITCHELTON – SCOTT 08’ 52”

15 FRA MADOUAS Valentin GROUPAMA – FDJ 11’ 24”

16 GBR CARTHY Hugh John EF EDUCATION FIRST 13’ 10”

17 USA DOMBROWSKI Joseph Lloyd EF EDUCATION FIRST 15’ 14”

18 CRC AMADOR Andrey MOVISTAR TEAM 15’ 43”

19 FRA GALLOPIN Tony AG2R LA MONDIALE 16’ 03”

20 ITA CONTI Valerio UAE TEAM EMIRATES 17’ 20”

SPORTAL.IT | 24-05-2019 18:42