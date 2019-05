Giro d'Italia, la classifica generale dopo l'undicesima tappa

Non cambia nulla in classifica generale dopo l'undicesima tappa del Giro d'Italia, adatta ai velocisti. Valerio Conti è sempre in maglia rosa davanti a Ivan Roglic.

Classifica generale (primi 30)

1 CONTI Valerio UAE-Team Emirates 45:02:05

2 ROGLIČ Primož Team Jumbo-Visma 1:50

3 PETERS Nans AG2R La Mondiale 2:21

4 ROJAS José Joaquín Movistar Team 2:33

5 MASNADA Fausto Androni Giocattoli – Sidermec 2:36

6 AMADOR Andrey Movistar Team 2:39

7 ANTUNES Amaro CCC Team 3:05

8 MADOUAS Valentin Groupama – FDJ 3:27

9 CARBONI Giovanni Bardiani – CSF 3:30

10 BILBAO Pello Astana Pro Team 3:32

11 NIBALI Vincenzo Bahrain Merida 3:34

12 MOLLEMA Bauke Trek – Segafredo 3:45

13 SERRY Pieter Deceuninck – Quick Step 3:47

14 JUNGELS Bob Deceuninck – Quick Step 4:08

15 CATTANEO Mattia Androni Giocattoli – Sidermec 4:34

16 CARTHY Hugh EF Education First 4:36

17 FORMOLO Davide BORA – hansgrohe 4:42

18 MAJKA Rafał BORA – hansgrohe 4:43

19 OOMEN Sam Team Sunweb 5:02

20 CARAPAZ Richard Movistar Team 5:06

21 DE LA PARTE Víctor CCC Team 5:20

22 ZAKARIN Ilnur Team Katusha Alpecin 5:22

23 POLANC Jan UAE-Team Emirates 5:24

24 YATES Simon Mitchelton-Scott 5:36

25 KANGERT Tanel EF Education First 5:51

26 SIVAKOV Pavel Team INEOS 6:01

27 LÓPEZ Miguel Ángel Astana Pro Team 6:19

28 CHAVES Esteban Mitchelton-Scott 6:20

29 GALLOPIN Tony AG2R La Mondiale 6:21

30 LANDA Mikel Movistar Team 6:42

SPORTAL.IT | 22-05-2019 20:40