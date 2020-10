Giro d'Italia, la rivincita di O'Connor

Ventiquattr’ore dopo la delusione del secondo posto di San Daniele del Friuli, bruciato allo sprint da Jan Tratnik, Brien O’Connor si prende la rivincita conquistando la 17a tappa del Giro d’Italia, con partenza da Bassano del Grappa e arrivo a Madonna di Campiglio dopo 203 km.

L’australiano ha avuto la meglio al termine di una fuga composta da 19 corridori: decisivo lo scatto sull’ultima salita. Per O’Connor è la prima vittoria in carriera in un Grande Giro, quarta da professionista.

Nessuna novità in classifica generale: Joao Almeida resta in maglia rosa per il giorno consecutivo con 17″ su Wilco Kelderman e 2’58” su Jai Hindley.

Giovedì tappa chiave da Pinzolo ai Laghi di Cancano (Parco Nazionale dello Stelvio) di 207 km.

OMNISPORT | 21-10-2020 17:15