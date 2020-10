Giro d'Italia, sofferta decisione per Visconti

Giovanni Visconti non sarà alla partenza della 18esima tappa del Giro d’Italia. La Vini Zabù-Brado-KTM ha infatti annunciato il ritiro del corridore siciliano a causa di un infortunio.

In una nota ufficiale rilasciata dal team, si spiega che Visconti “soffriva da alcuni giorni di una tendinite del rotuleo destro che era stata trattata, ma in mattinata il riacutizzarsi del dolore, che quasi gli impediva di scendere dalle scale, è diventato incompatibile con la gestione della gara portandolo al ritiro”.

Una vera beffa per il veterano del gruppo, protagonista in fuga praticamente ogni giorno e in piena battaglia per la maglia azzurra di miglior scalatore.

OMNISPORT | 22-10-2020 11:35