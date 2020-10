Giro d'Italia, subito Ganna: trionfo di tappa e prima maglia rosa

Filippo Ganna ha vinto la prima tappa del Giro d’Italia 2020. Il fresco campione del mondo della cronometro ha conquistato come da previsioni la prova contro il tempo che costituiva la prima frazione della corsa rosa, un tratto di 15 km da Monreale a Palermo, percorso in 15’24”.

Il corridore della Ineos, che si è aggiudicato così la prima maglia rosa da leader della corsa, ha battuto il portoghese Joao Almeida (Deceuninck), secondo a 22 secondi, e il danese Mikkel Bjerg (UAE Emirates), terzo con lo stesso tempo.

Ottima prestazione di Ganna, che ha percorso il tratto con una media di quasi 60 km orari. “Siamo riusciti a esprimere tutti i nostri valori. Eravamo partiti per fare bene quest’oggi, volevamo fare una bella performance. Già dal primo intermedio in cima al muro era pieno di gente che urlava il mio nome e la cosa mi faceva piacere, devo dire grazie alla gente che ci ha accolto. Indossare la maglia rosa è emozionante, è tanta roba, soprattutto al primo Giro d’Italia. Voglio salutare la mia regione, che ieri ha avuto problemi con il meteo. Sono sicuro che saprà riprendersi, come sempre”, sono le sue parole dopo la prova.

Il Giro ha perso subito uno dei suoi protagonisti più attesi, il colombiano Miguel Angel Lopez, caduto sui cartelloni pubblicitari a bordo strada: per lui ambulanza e addio alla corsa.

Subito grande prova di Geraint Thomas, che ha distanziato di oltre 26 secondi Simon Yates. Lontani gli altri favoriti, con Nibali a oltre un minuto, Fuglsang a 1’24”.

OMNISPORT | 03-10-2020 16:52