Giro d'Italia: Vincenzo Nibali verso il ritiro

Vincenzo Nibali verso il ritiro dal Giro d’Italia. Già in precarie condizioni fisiche per il problema al polso dopo l’operazione e i dolori al torace per la maxi caduta di alcuni giorni fa, il ciclista siciliano è stato coinvolto in un’altra caduta nella tappa odierna, lungo la discesa per Chizzola: è arrivato al traguardo con oltre 24′ di ritardo.

Nibali ha subito un brutto colpo al braccio destro: sosterrà delle radiografie nelle prossime ore, ma difficilmente salirà in sella per la diciottesima tappa. La sua partecipazione verrà valutata solo giovedì mattina. Così come quella di Giulio Ciccone e Amanuel Ghebreigzabhier, i compagni della Trek-Segafredo finiti a terra con lui.

Rischia lo stop anche Remco Evenepoel, che si è procurato una vistosa ferita al gomito sinistro che necessiterà d approfondimenti radiografici. Anche lui valuterà se continuare giovedì mattina.

OMNISPORT | 26-05-2021 19:48