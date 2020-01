Giro d'Italia, wild card per tre squadre italiane

Tre squadre italiane hanno ottenuto la wild card per partecipare al Giro d'Italia che prenderà il via da Budapest, in Ungheria, il prossimo 9 maggio: si tratta della Androni Giocattoli-Sidermec, della Bardiani Csf Faizanè e della Vini Zabù Ktm. Lo ha comunicato 'Rcs Sport', che organizza la tradizionale Corsa Rosa.

Le altre 19 squadre sono invece ammesse di diritto perché appartenenti al circuito Worldtour. Di seguito, l'elenco completo dei 22 team che si daranno battaglia fino a Milano, sede dell'ultima tappa:

•AG2R LA MONDIALE (FRA)

•ASTANA PRO TEAM (KAZ)

•BAHRAIN – MCLAREN (BRN)

•BORA – HANSGROHE (GER)

•CCC TEAM (POL)

•COFIDIS (FRA)

•DECEUNINCK – QUICK-STEP (BEL)

•EF PRO CYCLING (USA)

•GROUPAMA – FDJ (FRA)

•ISRAEL START-UP NATION (ISR)

•LOTTO SOUDAL (BEL)

•MITCHELTON – SCOTT (AUS)

•MOVISTAR TEAM (ESP)

•NTT PRO CYCLING TEAM (RSA)

•TEAM INEOS (GBR)

•TEAM JUMBO – VISMA (NED)

•TEAM SUNWEB (GER)

•TREK – SEGAFREDO (USA)

•UAE TEAM EMIRATES (UAE)

•ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC (ITA)

•BARDIANI CSF FAIZANÈ (ITA)

•VINI ZABÙ KTM (ITA)

SPORTAL.IT | 16-01-2020 16:37