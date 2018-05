Giro, Elia Viviani concede il poker

Elia Viviani (Quick-Step Floors) ha vinto la 17esima tappa del 101esimo Giro d'Italia, la Riva del Garda-Iseo di 155 chilometri. L'ex pistard si è imposto in volata su Sam Bennett (Bora – Hansgrohe) e Niccolò Bonifazio (Bahrain – Merida).

Il britannico Simon Yates (Mitchelton-Scott) mantenuto la maglia rosa di leader della classifica generale.

Domani è in programma la 18esima e quart'ultima frazione della corsa Rcs, la Abbiategrasso-Prato Nevoso di 196 chilometri con arrivo in salita.

Il vincitore di tappa Elia Viviani, subito dopo l'arrivo, ha dichiarato: "Sapevamo che questa avrebbe potuto essere una tappa molto difficile ed è andata davvero così. C'erano corridori in fuga molto forti ma la Bora ha tenuto la corsa. Era la penultima tappa per velocisti e Bennett avrebbe potuto mettere in pericolo la mia Maglia Ciclamino. Una volta materializzatasi la volata di gruppo, ho chiesto ai miei ragazzi di portarmi davanti. Quando Van Poppel ha anticipato lo sprint sapevo che era partito troppo presto. Situazione perfetta per me, sono riuscito a passarlo".

La Maglia Rosa Simon Yates ha dichiarato: "Non c'è giornata facile al Giro. Questo è stata un'altra tappa difficile e potrebbe avere un certo impatto sulle prossime di montagna. Ho sentito parlare di spaccature nel gruppo ma non ho mai saputo chi fosse rimasto indietro. Spero che tutti siano stanchi perché io lo sono".

RISULTATO FINALE

1 – Elia Viviani (Quick-Step Floors) – 149,5 km in 3h19’57”, media 44,861 km/h

2 – Sam Bennett (Bora – Hansgrohe) s.t.

3 – Niccolò Bonifazio (Bahrain – Merida) s.t.

4 – Danny Van Poppel (Team Lotto NL – Jumbo) s.t.

5 – Jens Debusschere (Lotto Soudal) s.t.

CLASSIFICA GENERALE

1 – Simon Yates (Mitchelton – Scott)

2 – Tom Dumoulin (Team Sunweb) a 56"

3 – Domenico Pozzovivo (Bahrain – Merida) a 3'11"

4 – Chris Froome (Team Sky) a 3'50"

5 – Thibaut Pinot (Groupama – FDJ) a 4'19"

SPORTAL.IT | 23-05-2018 15:45