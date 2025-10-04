Virgilio Sport
Giro dell'Emilia, Pidcock ci prova ma Del Toro non perdona: il messicano trionfa sul San Luca, Roglic quinto

L'UAE continua a dominare anche in assenza di Tadej Pogacar: sull'iconica salita di Bologna vince il messicano Del Toro, che supera in rimonta Pidcock, secondo come un anno fa.

Roberto Barbacci

Roberto Barbacci

La maglia è sempre la stessa, quella della UAE Team Emirates XRG. L’età e la provenienza sono differenti, ma la classe a quanto pare è molto simile all’originale: Isaac Del Toro ha imparato bene da Tadej Pogacar, al quale succede nell’albo d’oro del Giro dell’Emilia grazie a una favolosa progressione finale sulle terribili rampe del San Luca. Vittoria da finisseur vero per il messicano, che si mette alle spalle due grossi calibri come Tom Pidcock (secondo anche un anno fa, ma a distanza ben più marcata dallo sloveno), Lenny Martinez, Egan Bernal e Primoz Roglic.

